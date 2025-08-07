陪80歲父治療！2兒也罹攝護腺癌　兒崩潰：我沒不良習慣耶

▲一名老翁罹患攝護腺癌到院治療，陪同回診的2名兒子聽從醫師建議也接受檢查，未料2人也確診攝護腺癌。（圖／大甲李綜合醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

一名80歲的老翁就醫發現罹患攝護腺癌，老翁每次就診時，皆由兩個兒子輪流陪伴，醫師提醒，攝護腺癌遺傳的機率高，要2人最好做檢查，未料，兩個兒子檢查出來皆罹患攝護腺癌，崩潰驚呼「怎麼這樣？」直言無抽菸、喝酒等習慣，不知道自己居然會跟父親一樣罹患攝護腺癌，父子３人都罹癌，內心相當難過。

大甲李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，老翁檢查出攝護腺癌症後手術治療，同時定期回診追蹤，每次都由兩個兒子陪同看診。趁著看診時，他告訴對方，攝護腺癌好發於50歲以上男性，若父親罹患攝護腺癌，兒子罹患的機率比一般人高2至3倍。

▲泌尿科醫師黃品叡表示，男性朋友如果出現排尿困難、頻尿、尿液或精液中有血、排尿時有疼痛或灼熱感，一定要儘早就醫。（圖／大甲李綜合醫院提供）

黃品叡說，老翁的兩個兒子年紀都50多歲，從來沒有做過有關攝護腺的檢查，平時也無尿不出來、急尿、頻尿或血尿等症狀，兩個兒子接受篩檢、先抽血驗PSA(攝護腺特定抗原)數值超過正常值，以及病理切片，竟然檢查出罹患原發性攝護腺癌症，得知結果時讓兩人嚇了一跳。

老翁的兩位兒子自述，平時身體沒有感到不舒服，也沒有抽菸、喝酒等習慣，根本不知道自己居然會跟父親一樣罹患攝護腺癌，還難過的說，「父親罹患攝護腺癌已經很難過了，沒想到我們也罹患癌症。」

黃品叡說，攝護腺癌篩檢有肛門指診、血液PSA檢查及直腸攝護腺超音波檢查，40歲以上男性要開始留意，年齡越大，風險越高。如果排尿困難、頻尿、尿液或精液中有血、排尿時有疼痛或灼熱感，一定要儘早就醫，少吃高油脂食物，多攝取新鮮蔬果、高纖維食物，更要定時健康檢查，才能遠離罹癌風險。