　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陪80歲父治療！2兒也罹攝護腺癌　兒崩潰：我沒不良習慣耶

▲攝護腺,龜頭,男性,下體,大甲李綜合,黃品叡,泌尿。（圖／記者游瓊華攝）

▲一名老翁罹患攝護腺癌到院治療，陪同回診的2名兒子聽從醫師建議也接受檢查，未料2人也確診攝護腺癌。（圖／大甲李綜合醫院提供）

記者游瓊華／台中報導

一名80歲的老翁就醫發現罹患攝護腺癌，老翁每次就診時，皆由兩個兒子輪流陪伴，醫師提醒，攝護腺癌遺傳的機率高，要2人最好做檢查，未料，兩個兒子檢查出來皆罹患攝護腺癌，崩潰驚呼「怎麼這樣？」直言無抽菸、喝酒等習慣，不知道自己居然會跟父親一樣罹患攝護腺癌，父子３人都罹癌，內心相當難過。

大甲李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，老翁檢查出攝護腺癌症後手術治療，同時定期回診追蹤，每次都由兩個兒子陪同看診。趁著看診時，他告訴對方，攝護腺癌好發於50歲以上男性，若父親罹患攝護腺癌，兒子罹患的機率比一般人高2至3倍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲攝護腺,龜頭,男性,下體,大甲李綜合,黃品叡,泌尿。（圖／記者游瓊華攝）

▲泌尿科醫師黃品叡表示，男性朋友如果出現排尿困難、頻尿、尿液或精液中有血、排尿時有疼痛或灼熱感，一定要儘早就醫。（圖／大甲李綜合醫院提供）

黃品叡說，老翁的兩個兒子年紀都50多歲，從來沒有做過有關攝護腺的檢查，平時也無尿不出來、急尿、頻尿或血尿等症狀，兩個兒子接受篩檢、先抽血驗PSA(攝護腺特定抗原)數值超過正常值，以及病理切片，竟然檢查出罹患原發性攝護腺癌症，得知結果時讓兩人嚇了一跳。

老翁的兩位兒子自述，平時身體沒有感到不舒服，也沒有抽菸、喝酒等習慣，根本不知道自己居然會跟父親一樣罹患攝護腺癌，還難過的說，「父親罹患攝護腺癌已經很難過了，沒想到我們也罹患癌症。」

黃品叡說，攝護腺癌篩檢有肛門指診、血液PSA檢查及直腸攝護腺超音波檢查，40歲以上男性要開始留意，年齡越大，風險越高。如果排尿困難、頻尿、尿液或精液中有血、排尿時有疼痛或灼熱感，一定要儘早就醫，少吃高油脂食物，多攝取新鮮蔬果、高纖維食物，更要定時健康檢查，才能遠離罹癌風險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 3 3089 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
沈玉琳罹血癌！醫曝這一種病程超兇猛　高凌風沒撐過
快訊／台積電內鬼案　3工程師不服羈押提抗告遭駁回
日本關稅協商大出包！最高15%「變+15%」　經濟大臣急了
2台人闖駐韓美軍基地偷拍　判決出爐
柯文哲下午不再罵檢　訴苦押12個月「已到極限」
快訊／台中教會工地死亡意外　32歲男摔落亡
詹智能解剖！身中4刀「後膝被刺奪命」　家屬撐黑傘
民進黨發言人槓性平部！　卓冠廷轟：不該亂扣王義川厭女台派帽子

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「水瓶滿月」來襲適合斷捨離　4星座朋友圈大洗牌

快訊／17:58嘉義大埔規模3.1地震　3縣市有感「最大震度3級」

停了全部的藥「腎功能仍惡化」　關鍵原因超意外：許多人以為沒事

新北社區舊屋換新裝！市府立面修繕補助展現整維成果

台鐵基隆站員「遭遊民攻擊、跟蹤回家」　員工崩潰：報警沒用

沈玉琳罹血癌！醫曝這一種病程超兇猛　高凌風沒撐過

到機場才發現「航空公司停業了」 ！她愣在原地：解鎖人生

千金小三砸重金要人妻「消失」！下毒咒報應來了

熱帶低壓有機會成颱影響台灣　周日起中部以北防較大雨勢

台北人問吃飯「1說法」=欣賞！他曝真正意思：想進一步認識你

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【火海中的絕望】他困9樓陽台無助呼救... 下一秒被火活活吞噬QQ

【網紅鳳梨飲料店遭潑糞】2男到案稱「店員口氣差」

【退房遇死神】80歲計程車司機暴衝！遊客遭撞半身粉碎QQ #香港

【逃了個寂寞】他逃盤查5分鐘慘吞18萬罰金！ 員警：你沒通，在跑什麼？

「水瓶滿月」來襲適合斷捨離　4星座朋友圈大洗牌

快訊／17:58嘉義大埔規模3.1地震　3縣市有感「最大震度3級」

停了全部的藥「腎功能仍惡化」　關鍵原因超意外：許多人以為沒事

新北社區舊屋換新裝！市府立面修繕補助展現整維成果

台鐵基隆站員「遭遊民攻擊、跟蹤回家」　員工崩潰：報警沒用

沈玉琳罹血癌！醫曝這一種病程超兇猛　高凌風沒撐過

到機場才發現「航空公司停業了」 ！她愣在原地：解鎖人生

千金小三砸重金要人妻「消失」！下毒咒報應來了

熱帶低壓有機會成颱影響台灣　周日起中部以北防較大雨勢

台北人問吃飯「1說法」=欣賞！他曝真正意思：想進一步認識你

七股鹽山一見雙雕8/16登場　Q萌胖鯊魚療癒現身鹽雕光雕風箏秀！

恆河洪水是「聖物」！　印度警察撒玫瑰花瓣致敬「還跳水」

獨／曾寫《天堂》外掛遊戲　幫詐團架網站賺翻！工程師照片曝光

移民台灣要放棄大陸護照　陸委會：不影響多數人權利

亞洲影視內容大獎大愛台劇入圍4獎　宋偉恩感性謝往生原型人物！

高雄大貨車「爆頭」紅綠燈！吊臂忘收釀禍　燈桿歪腰慘狀曝

微信明確重申「未來不會有已讀功能」　騰訊總監親吐2原因

爸無視滑水道人員警告　抱6歲兒被女高速飛踢「肝臟爆裂」送醫

「水瓶滿月」來襲適合斷捨離　4星座朋友圈大洗牌

台東武陵派出所暖警聞聲救人　受傷獨居男及時獲援

苗栗「比車大」巨石從天而降砸扁自小客　2男子死亡

生活熱門新聞

長榮航空航班艙壓異常　掛「緊急代碼7700」返回桃機

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

沈玉琳罹血癌！高凌風放棄治療1年後離世

快訊／又有熱帶低壓生成！粉專曝2可能路徑：若接近台灣強度不弱

快訊／15:45台灣東部海域規模6.2地震　最大震度3級

LINE害手機卡卡！她用「這招」瞬間瘦身92G

沈玉琳罹血癌！醫示警「4習慣害癌變」

住家塞爆！失智母「8個月噴40萬」長照險卻賠不了

閩南狼再打八炯　青鳥氣憤出征：你毀掉罷免了

五金店買東西「發票爽中千萬」　獎落兩縣市！

「台積電內鬼」老婆要幫還債嗎？律師解答

今「立秋+天赦」百年難遇雙吉日　最強轉運時刻來了

獨／台中新光三越9月底復業　櫃姐哽咽：終於等到了

快訊／15:45地震　台北有感搖晃

更多熱門

相關新聞

攝護腺癌上升　營養師示警「4類飲食地雷」

攝護腺癌上升　營養師示警「4類飲食地雷」

根據衛福部統計，男性十大癌症排行榜中，攝護腺癌上升至第三位，已成為男性不可忽視的重要議題。對此，營養師提醒，長期攝取「高脂肪、高糖、加工食品、過量動物性蛋白」和長期過量攝取「乳製品+補鈣劑」，都可能與攝護腺癌的發生有正相關，這可能刺激體內發炎反應與氧化壓力的上升，進一步增加癌細胞生成的風險。

男性最怕的癌症！　早期常無症狀

男性最怕的癌症！　早期常無症狀

男「蛋蛋緊緊的」竟癌細胞已轉移全身

男「蛋蛋緊緊的」竟癌細胞已轉移全身

他頻尿、骨盆疼痛竟是攝護腺癌「已骨轉移」

他頻尿、骨盆疼痛竟是攝護腺癌「已骨轉移」

「下體長肉芽」捏破長越多　菜花男崩潰

「下體長肉芽」捏破長越多　菜花男崩潰

關鍵字：

泌尿大甲李綜合黃品叡攝護腺癌

讀者迴響

熱門新聞

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

快訊／川普：台積電投資2000億美元

衝過去抱抱煞不住　女推男一起墜樓

「X！你還給我笑」柯文哲發飆痛罵檢方

沈玉琳血癌！譚敦慈弟「健檢1紅字」就確診　醫示警：男生要注意

沈玉琳確診血癌　憲哥：他是生命鬥士

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

長榮航空航班艙壓異常　掛「緊急代碼7700」返回桃機

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

快訊／桃園高壓電塔離奇掛屍！4特搜成功吊掛遺體

沈玉琳確診血癌...芽芽發聲了　吳宗憲曝他瘦剩骨頭

花上億買2豪宅！台積電內鬼多金嚇到同事

沈玉琳罹血癌！高凌風放棄治療1年後離世

獨／沈玉琳檢驗確認「血癌」

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

更多

最夯影音

更多

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面