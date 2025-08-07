父親節前夕　潮州警察爸爸收下最暖心的謝意

▲潮州警友辦事處慰問潮州警分局員警。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

潮州警友辦事處特地為辛勞的警察爸爸們送上溫馨祝福，昨（6）日下午前往潮州分局致贈美味蔥抓餅、茶葉蛋及飲品點心慰問品；天明製藥廠也加碼捐贈400包一條根貼布，讓第一線執勤員警倍感溫暖。

為感謝警察同仁長年來堅守崗位、守護地方治安與交通安全的辛勞，潮州警友辦事處於6日下午特地前往潮州分局，提前為分局同仁慶祝父親節，現場氣氛溫馨熱鬧。

這次活動特別邀請專業餐車進駐，現做美味可口的蔥抓餅供員警享用，另準備以福樂蛋製成的營養茶葉蛋及飲料，讓同仁在忙碌執勤之餘補充體力。此外，天明製藥廠亦熱心贈送400包一條根貼布，慰勞長期在第一線執勤的警察同仁，讓大家深感溫暖與感謝。

潮州警友辦事處主任李慧華表示，警察同仁經常無畏天候、不分日夜地為民服務，尤其身為父親的員警，更是身兼家庭與工作的雙重角色，付出尤為可貴，希望透過小小心意，讓每位「警察爸爸」感受到節日的祝福與社會的肯定。

潮州分局長林俊雄也感謝警友辦事處及天明製藥廠的支持與關懷，表示這份心意讓全體員警倍感鼓舞，未來也將持續以熱忱與專業守護鄉親安全，為營造安居樂業的社區而努力。