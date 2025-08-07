快訊／15:45地震 台北有感搖晃 記者黃君瀚／綜合報導 今（7）日下午3點45分東部海域發生芮氏規模6.2有感地震，全台各地有感搖晃，最大震度為3級，出現在宜蘭、花蓮、南投、台中、台東等地。 [廣告]請繼續往下閱讀... 每日新聞精選 免費訂閱《ETtoday電子報》 08/06 全台詐欺最新數據 更多新聞 584 件 3 億 3089 萬 損失金額(元) 更多新聞 ※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板 ET快訊 快訊／川普與普丁要見面了！ 克宮證實：細節籌備中 快訊／開單3天沒人收…驚見後座男「身體已冒屍斑」 規模6.2地震 氣象署：震央近沖繩「未來餘震少」 快訊／柯文哲點名檢察官罵「X」 北檢最新聲明 台積電伴飛！0050分割後大漲11% 133萬人嗨翻 沈玉琳血癌！醫示警「4習慣害癌變」：沒病史也會中 快訊／台灣6.2地震「沖繩也在晃」！ 最大震度3 快訊／15:45規模6.2地震 最大震度3級 快訊／15:45地震 台北有感搖晃 《廚神》正妹網紅高速公路自撞亡！ 享年38歲…家屬發聲 分享給朋友： 追蹤我們： ※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響