「新北金山區」凌晨規模2.8地震　氣象署：大屯火山岩漿陷落

▲新北市金山區今天凌晨3時22分發生規模2.8小區域地震，最大震度2級。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

新北市金山區昨天凌晨3時22分發生規模2.8小區域地震，最大震度2級，中央氣象署直至今天上午才發佈地震資訊。地震測報中心主任吳健富表示，地震成因為大屯火山活動的岩漿在冷卻過程中陷落，由於規模較小，未觸發儀器發布，是經核電廠通報才補上。

新北市金山區昨天凌晨3時22分發生規模2.8小區域地震，最大震度2級，震央在新北市政府東北方22.3公里 ，位於新北市金山區，地震深度4公里，台北市地區、新北市地區最大震度2級，而氣象署直至今天上午才公告該起地震。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳健富指出，昨天凌晨位於金山區的規模2.8地震，主要成因為大屯火山群火山活動，岩漿在冷卻過程中陷落，僅周圍的金山、石門民眾有感，當下沒有觸發儀器進行地震發布。

吳健富指出，該處由於是活火山區，因此蠻常發生這種規模1至2的小地震，且深度通常較淺，僅局部民眾有感，目前監測看起來都還是很穩定，民眾不用太過擔心。

吳健富說明，氣象署官網會是針對一定震度及規模的地震進行發布，許多較小的地震不會即時偵測到，但若地區民眾有感，並致電到氣象署詢問，就會回頭調閱資料補上。過去較多是科學園區、運輸單位或電廠來電詢問，此次金山的小區域地震就是核電廠來電詢問。