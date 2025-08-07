1個多小時就散會　沈伯洋遺憾藍白委1理由拒閱機密文件便離席

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／攝影中心攝）

記者詹詠淇／台北報導

針對台美關稅議題，立法院外交及國防委員會今（7日）召開秘密會議，邀請外交部、行政院經貿談判辦公室前來說明。不過，會議僅召開1個多小時，不到上午11時就結束。召委、民進黨立委沈伯洋會後表示，部分藍白委以「應公開」為由，連機密文件都沒看便離開，放棄監督權利，讓他深感遺憾，並批評相關行為是「玩政治操作」，民進黨立委王定宇也表達相同看法。

沈伯洋會後受訪表示，今天他覺得非常可惜，機密會議國民黨、民眾黨立委當然可以參加，不是外交國防的委員也可以參加，由民代對保密協定的內容進行監督，結果沒想到這場會議蠻早就結束了。「我們在裡面閱覽機密文件，可惜的是有數位委員進來後就說，『這不能公開』就走了，連機密文件都不閱覽，這真的是一件可惜的事情，因為這等於是一位立委放棄了自己監督的權利。」

沈伯洋指出，除了遺憾，還有委員進來後說保密協定要公開，這沒有學過法律的一般人都知道，有簽過保密協定的要怎麼公開？要怎麼在公開場合質詢？不可能嘛。整個關稅過程當然有可以公開的部分，下禮拜就有排定可以公開的部分，今天經濟委員會召委謝衣鳯排的也是能夠公開討論的部分；不能公開討論，但還是要接受民代監督的，就是在今天機密會議進行。

沈伯洋說，真的非常可惜，數位委員宣稱，「這應該要公開」，到最後連機密文件都不閱覽，真的是可惜了這次監督機會。機密文件今天都帶到立法院，用安全保護的方式，「我們是連有人敲門都先暫停會議進行，就是怕會議室裡的聲音流出去」，希望大家進來一起閱覽機密文件，「談判過程中很多事情是不能洩露，會影響到談判結果，民代要監督可以，就是進入到這樣的場域做監督，但連這樣的事情都做不到，還說為什麼不公開，這就是在玩政治操作而已，沒有什麼太大的意義。」

民進黨立委王定宇會後受訪時也說，很遺憾有幾位公開要求「保密內容要公開」為理由，連保密文件都不看就離開，放棄監督責任，只想要把國家基於保護國家利益跟他國協議東西公開，這樣不好。

會後，沈伯洋也在臉書發文一一點名，民進黨國防外交委員全員到齊。民眾黨立委黃國昌根本沒來；國民黨立委馬文君簽了切結書後，開了門，喊說公開才看，把切結書帶走；而民眾黨立委張啓楷跟國民黨立委葉元之則是不看就走。

▼會議開始前，列席、出席委員簽到簿。（圖／記者詹詠淇攝）