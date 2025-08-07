「搶出口」帶動　陸7月出口年增7.2%、進口年增4.1%

▲深圳鹽田港。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸海關總署7日公布數據，以美元計，大陸7月進口年增4.1%，出口年增7.2%，7月貿易順差982.4億美元。

根據界面新聞報導，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，7月出口仍保持一定幅度正增長，主要是7月美國對等關稅「暫緩期」到期後，關稅政策反覆多變，外部不確定性增大，這會驅動國際貿易中的「搶出口」現象發酵。

低基期效應也在一定程度上對7月出口帶來支撐。2024年7月，美元計價的出口同比增長6.9%，增速較6月下降1.6個百分點。

海關數據顯示，1到7月，中國前三大出口市場分別是東南亞聯盟、歐盟和美國，其中，對東盟出口同比大幅增長13.5%，對美國出口同比下降12.6%，對歐盟出口增長7.0%。

從7月單月數據來看，對美出口同比下降21.7%，降幅較6月擴大5.6個百分點。

展望下一階段，王青認為，8月出口增速的下行風險較大。主要原因是近期美國與一些國家達成貿易協議，關稅水平總體上較對等關稅「暫緩期」內有較大幅度提高，8月美國對其他未達成貿易協議國家確定的關稅水平也有提高。這意味著8月各類「轉出口」、「搶出口」效應會進一步減弱。

王青還提到，外需整體放緩也會導致中國對包括新興市場在內的各類經濟體出口增速放緩。往後看，中美經貿磋商將經歷一個複雜曲折的過程，今年外部環境波動對我國出口的拖累將主要在下半年顯現，後期出口同比增速或進入負值區間。