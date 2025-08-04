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關稅來了！美國人8個月內「荷包有痛感」　3C手錶衣鞋酒類恐齊漲

▲▼ 美國,購物,購物季,打折,物價,經濟。（示意圖／路透）

▲關稅恐怕進一步推高物價。（示意圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

隨著川普關稅上路，專家分析，電腦、手錶、服飾、鞋子、酒類與電子產品等大宗進口商品，最可能面臨漲價衝擊。高盛集團預測，由於企業前期囤貨緩衝，關稅成本需要8個月才會「完全反映到消費者價格」，屆時民眾將真正感受到物價上漲的「痛感」。如果美中貿易談判在8月12日前破局，稅率恐怕進一步攀升。

電腦與電子產品

美國商務部數據顯示，電腦是美國去年最主要的進口商品之一，出口國包括中國、墨西哥、台灣、越南及馬來西亞。

▼洛杉磯港（Port of Los Angeles）的貨櫃與貨船。（圖／路透）

▲▼美國加州洛杉磯港（Port of Los Angeles）的貨櫃與貨船。關稅，港口，航運，貿易，海運。（圖／路透）

由於關稅稅率大幅提升，消費者物價指數（CPI）顯示，與去年同期相比，今年6月的電腦價格已經上漲將近5%。耶魯大學預算實驗室（Yale Budget Lab）估算，電腦及電子產品價格短期（2至3年內）暴漲18.2%，長期（3到10年內）仍有7.7%的漲幅。

服飾、手錶及鞋類

美國大量服飾來自中國、越南、孟加拉、印度與印尼。在新關稅政策之下，耶魯大學預算實驗室估計，服飾價格短期內可能飆升37.5%，長期也有17.4%增幅。

▼川普4月初在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策，並簽署總統令。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國總統川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策，並簽署總統令。（圖／達志影像／美聯社）

此外，美國從越南和印尼進口大量鞋類，但這2國都將面臨19%以上關稅。瑞士的對等關稅更是高達39%，去年對美出口額超過40億美元的瑞士錶廠商，也將備受衝擊。

酒類

美國葡萄酒和烈酒批發商協會（WSWA）數據顯示，進口葡萄酒和烈酒占美國酒類市場銷售總額35%，但最主要酒類供應源頭歐盟面臨15%關稅，恐怕推高價格。

家具與玩具

越南與中國同時是美國家具與玩具的前2大來源，如今中國玩具品牌早已警告將會漲價，美國對越南徵收更高額關稅，也可能成為新的漲價壓力。

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