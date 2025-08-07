　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

舊機卡爆超火大！秒換i16「還是等iPhone 17」　一票果粉給答案

▲▼ iPhone 16 Pro。（圖／路透）

▲iPhone 16 Pro。（圖／路透）

網搜小組／劉維榛報導

許多果粉期待iPhone 17上市，外傳新增的「Air」機型為單鏡頭橫向排列設計，是今年新亮點。而一名妹子抱怨，使用多年的iPhone XR閃退、LINE不會跳通知、耗電且過熱，讓她用得超火大，猶豫該等iPhone17，還是秒換iPhone16呢？文章一出，一票人直言「我11換16 Pro不管怎樣都升級，而且最近買便宜很多！」

一名女網友在Dcard表示，目前是拿iPhone XR，用了這麼多年，手機開始狀況百出，像是玩遊戲閃退、電量掉得超快、手機發燙過熱、LINE不會跳通知、來電無法接聽，連IG通知也壞了，讓她越用越火大。

而上述手機操作超卡的狀況已1年多了，原PO毅然決然要換新機，但目前處於8月尷尬時期，因此求問過來人看法，「是否該等到iPhone 17上市再換，還是趕快入手iPhone 16呢？」

文章一出，多數人都選擇秒換iPhone 16，「不會的～我手機前幾個月開始蠻耗電，上個月底直接換了16，現在用起來很滿意」、「我7月底才剛換16，好像都已經降價了，平常只有簡單的通訊+拍照滑影片，我覺得可以直接換了」、「我11換16 Pro不管怎樣都升級，而且最近買便宜很多」、「不追求最新機的話，當然是無所謂，我也是最近剛換16Pro很滿意」、「不會等啊，17外型不喜歡」、「我也不喜歡i17的外型，這幾天去換16，現在都有優惠，可以下手」、「現在是一種享折扣的最佳時機，而且16 Pro系列目前大家用起來都算穩定沒什麼大問題，我也是上個月換16 Pro Max」。

也有人曝自身看法，「幾年後會二手賣掉，就等i17；會自己一路用到壞，直接i16買下去，有生之年內你分不出這兩支的性能差距，只能說早買早享受」、「應該差不了多少，17可能會漲價，16應該跌不了多少」、「沒差，想換就換，3C永遠都有更新的，要等等不完」。

也有網友說，「17 Pro唯一選擇」、「據說17全系列會換上120hz高更新率，看你有沒有這方面的需求，不然依照蘋果擠牙膏的慣例，可能就提升晶片而已」、「想比較16跟17的性能再決定，就再撐一下，但其實iPhone擠牙膏的尿性，沒什麼好比較的，可以直接換16了」、「忍一下，直上17」。

看到大家認真給建議後，原PO回應，就決定直接換iPhone16 Pro，早買早享受。

08/06 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

iPhone17換機iPhone16舊機電量發熱新機apple蘋果

