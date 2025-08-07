　
政治

IU同款粉底液也中槍！　王義川沙豬遭炎上「網起底全身行頭不斐」

綠委王義川特別嘲諷，台中市長盧秀燕日前勘災用的粉底液，慘遭網友圍剿炎上。（本刊資料照）

▲綠委王義川特別嘲諷，台中市長盧秀燕日前勘災用的粉底液，慘遭網友圍剿炎上。（圖／鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

台中市長盧秀燕日前勘災，因服貼的粉底液，被政論節目中被主持人李正皓、綠委王義川特別拿出來嘲諷，王義川甚至訕笑「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣什麼」，李正皓也戲稱，「你臉塗兩次就塗完了」影片一曝光，被大票網友批評沙文主義、不尊重女性，更有網友翻出王義川光一條皮帶，價格就破2萬元。

民進黨不分區立委王義川近日在政論節目《新台派上線》，與主持人李正皓一搭一唱，嘲諷盧秀燕勘災的妝容，王義川大呼「盧秀燕是用哪個牌子的化妝品，風雨這麼大都不會花？這麼防水？」李正皓則表示，該知名粉底液要價2400元時，王義川甚至訕笑表示，「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣什麼」，並在主持人笑回「你臉塗兩次就塗完了」時，擺出疑似不雅動作。

王義川一番言論播出後，引發爭議，大票網友紛紛痛批，「有時間去管別人用什麼粉底液，證明他對我們國家的國會是沒有任何作用的，他就是一個薪水小偷」「天啊，為什麼台灣都是這樣子的節目已經這麼低級了」「2400就是正常價位而已是在激動什麼？鄉巴佬」「我也討厭盧秀燕，但我想問粉底液2400怎麼了嗎==？兩個男主持講話逮著女人外貌跟粉底用量之類的話噁不噁心？」「怪了？女拳怎麼那麼安靜？嘲笑女性不用出征嗎？人家化妝還要被兩個中年老男人嘲笑喔？」批評2人言論沙文主義。

對此，就有網友紛紛起底王義川身上行頭，一名網友在Threads留言區，好奇大呼「那請問王委員您手上這隻疑似江詩丹頓Overseas Chronograph 5500V/110A-B481又是多少錢入手的呢」。據官網chrono24官網顯示，該系列手錶70萬起不等，最貴也有要價百萬。另外PTT也有網友以「王義川的皮帶18460！」為標題發文表示，剛剛看脆（Threads）有人在討論阿川節目上繫的皮帶，「一條momo折扣後18460」，仔細一看，若沒有折扣時，則要價近3萬。

王義川手錶被網友起底，疑似是江詩丹頓 Overseas Chronograph 5500V/110A-B481款，要價不斐。（翻攝自Threads）

▲王義川手錶被網友起底，疑似是江詩丹頓 Overseas Chronograph 5500V/110A-B481款，要價不斐。（圖／翻攝自Threads）

王義川節目上的繫的皮帶，被網友起底特價後，仍要18460元。（翻攝自Threads）

▲王義川節目上的繫的皮帶，被網友起底特價後，仍要18460元。（圖／翻攝自Threads）

文章曝光，讓大票網友大酸，「皮帶穿的像學生皮帶一樣，實在不簡單」「罵女人的粉底多少錢，其實真的很低級。代表你們沒東西講了嗎？」「領立委20萬薪水不用做事還能一直上政論節目，根本賺爛」「他臉跟身材長這樣 穿那麼貴的衣服和皮帶是有個屁用」。

值得一提的是，王義川口中「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣什麼」的粉底液，該品牌為雅詩蘭黛，也是目前知名韓星IU使用的同款代言品牌，如今該品牌因為盧秀燕不脫妝，意外掀起話題。


普發1萬現金不能再拖！　盧秀燕喊話中央快發錢救經濟
才爆無縫懷孕！青鳥女神再爆淪《VERSE》創辦人小三　社群多次同框藏貓膩
「讓我戳一下」女員工遭男主管約砲性騷　日月潭涵碧樓疑吃案！勞動局回應了

08/06 全台詐欺最新數據

沈玉琳罹血癌！昔喊「想活久一點」　被女兒一句話惹鼻酸
爆粗口摔水瓶！柯文哲大暴走20分鐘還原　陳佩琪哭倒
獨／沈玉琳血癌「已轉院到台大醫院」！　後續治療評估中
同事嚇到！台積電內鬼突花上億買2豪宅　檢調追藏鏡人
普發1萬人人有？　行政院鬆口：僅調整產業支持方案
獨／台中新光三越9月底復業　櫃姐哽咽：終於等到了
1個多小時就散會　沈伯洋遺憾：藍白委拒閱機密文件便離席
快訊／川普對等關稅正式上路！　各國稅率一次看

安置機構爆多起男童性侵案！母報警才曝光　議員轟社會局處理失當

挺罷免遭游顥指沒交情　梁文韜：我知道你胃不好還建議多吃木瓜

川普宣布半導體100%關稅　經貿辦：不影響後續談判策略

藍質疑未澄清美國務院顧問文章　政府人士：惡意指涉不是笨就是壞

沈伯洋稱藍營沒看機密文件就離席　徐巧芯轟胡說八道：我全程都在

林佳龍晚宴凱達格蘭論壇貴賓　強調深化民主團結、強化印太安全

國台辦批賴清德頑固堅持台獨以武謀獨　外交部：中共從未統治台灣

普發1萬人人有？　行政院：照三讀條例編預算、僅調整產業支持方案

1個多小時就散會　沈伯洋遺憾藍白委1理由拒閱機密文件便離席

嗆王義川沙文主義傲慢又無知　李彥秀嘆：不見民進黨有人跳出制止

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【火海中的絕望】他困9樓陽台無助呼救... 下一秒被火活活吞噬QQ

【網紅鳳梨飲料店遭潑糞】2男到案稱「店員口氣差」

【退房遇死神】80歲計程車司機暴衝！遊客遭撞半身粉碎QQ #香港

【逃了個寂寞】他逃盤查5分鐘慘吞18萬罰金！ 員警：你沒通，在跑什麼？

【比車大巨石砸落】苗栗泰安轎車瞬間被壓扁！2人不幸身亡

美半導體關稅設條件　周玉蔻：台積電0關稅

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

20%關稅今上路！　專家：台灣會被榨乾

普發1萬再等等！川普又出招　行政院今不處理韌性特別預算

被爆比亞迪宴會牽線人　三立主管遭停職

台積電股價飆！朱立倫稱半導體100%關稅壓力大　網友洗版：反指標

晶片稅比對等關稅可怕？他曝1狀況要命

川普對進口晶片課100%關稅！　賴士葆嘆：如馬關條約喪權辱國

示警綠營「降智圖卡得不到認同」　黃暐瀚：2026還是藍營會選比較好

台積電投資2000億美元　郭正亮揭5手法

普發1萬人人有？　行政院：照三讀條例編預算

財產申報曝1藍委欠債最多　葉元之、吳秉叡財力驚人

鍾小平稱因藍白合向柯文哲道歉　陳佩琪嗆「不用了｣：我再告一次

1個多小時就散會　他遺憾藍白委1理由拒閱機密文件

嗆王義川沙文主義傲慢又無知　李彥秀嘆：不見民進黨有人跳出制止

嗆王義川沙文主義傲慢又無知　李彥秀嘆：不見民進黨有人跳出制止

台中市長盧秀燕日前勘災，因粉底液服貼，被綠委王義川酸，「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣什麼」，該言論曝光後，被網友嗆沙文主義，更有網友翻出王義川光一條皮帶，價格破萬元。對此，國民黨立委李彥秀嗆，王義川是住海邊嗎？連人家用什麼粉底液都要管，更難過的是，沒有看到一向標榜女權的民進黨政治人物出面制止或是為女性發聲，民主退步到這種程度，只有藍綠，沒有是非，只有立場，沒有價值，令人難過。

快訊／川普：台積電投資2000億美元

沈玉琳確診血癌　憲哥：他是生命鬥士

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

「X！你還給我笑」柯文哲發飆痛罵檢方

沈玉琳罹血癌！高凌風放棄治療1年後離世

美半導體關稅設條件　周玉蔻：台積電0關稅

獨／沈玉琳檢驗確認「血癌」

沈玉琳血癌！譚敦慈弟「健檢1紅字」就確診　醫示警：男生要注意

沈玉琳發文證實罹患血癌「我們後會有期」

長髮正妹嫁給120cm男友！婚禮照爆紅　真實原因太催淚

台積電被豁免「100%半導體關稅」　ADR盤後V型反漲

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

快訊／又有熱帶低壓生成！粉專曝2可能路徑：若接近台灣強度不弱

董至成送關心「探病沈玉琳」遭酸民炮轟！

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

