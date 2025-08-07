IU同款粉底液也中槍！　王義川沙豬遭炎上「網起底全身行頭不斐」

▲綠委王義川特別嘲諷，台中市長盧秀燕日前勘災用的粉底液，慘遭網友圍剿炎上。（圖／鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

台中市長盧秀燕日前勘災，因服貼的粉底液，被政論節目中被主持人李正皓、綠委王義川特別拿出來嘲諷，王義川甚至訕笑「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣什麼」，李正皓也戲稱，「你臉塗兩次就塗完了」影片一曝光，被大票網友批評沙文主義、不尊重女性，更有網友翻出王義川光一條皮帶，價格就破2萬元。

民進黨不分區立委王義川近日在政論節目《新台派上線》，與主持人李正皓一搭一唱，嘲諷盧秀燕勘災的妝容，王義川大呼「盧秀燕是用哪個牌子的化妝品，風雨這麼大都不會花？這麼防水？」李正皓則表示，該知名粉底液要價2400元時，王義川甚至訕笑表示，「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣什麼」，並在主持人笑回「你臉塗兩次就塗完了」時，擺出疑似不雅動作。

王義川一番言論播出後，引發爭議，大票網友紛紛痛批，「有時間去管別人用什麼粉底液，證明他對我們國家的國會是沒有任何作用的，他就是一個薪水小偷」「天啊，為什麼台灣都是這樣子的節目已經這麼低級了」「2400就是正常價位而已是在激動什麼？鄉巴佬」「我也討厭盧秀燕，但我想問粉底液2400怎麼了嗎==？兩個男主持講話逮著女人外貌跟粉底用量之類的話噁不噁心？」「怪了？女拳怎麼那麼安靜？嘲笑女性不用出征嗎？人家化妝還要被兩個中年老男人嘲笑喔？」批評2人言論沙文主義。

對此，就有網友紛紛起底王義川身上行頭，一名網友在Threads留言區，好奇大呼「那請問王委員您手上這隻疑似江詩丹頓Overseas Chronograph 5500V/110A-B481又是多少錢入手的呢」。據官網chrono24官網顯示，該系列手錶70萬起不等，最貴也有要價百萬。另外PTT也有網友以「王義川的皮帶18460！」為標題發文表示，剛剛看脆（Threads）有人在討論阿川節目上繫的皮帶，「一條momo折扣後18460」，仔細一看，若沒有折扣時，則要價近3萬。

▲王義川手錶被網友起底，疑似是江詩丹頓 Overseas Chronograph 5500V/110A-B481款，要價不斐。（圖／翻攝自Threads）

▲王義川節目上的繫的皮帶，被網友起底特價後，仍要18460元。（圖／翻攝自Threads）

文章曝光，讓大票網友大酸，「皮帶穿的像學生皮帶一樣，實在不簡單」「罵女人的粉底多少錢，其實真的很低級。代表你們沒東西講了嗎？」「領立委20萬薪水不用做事還能一直上政論節目，根本賺爛」「他臉跟身材長這樣 穿那麼貴的衣服和皮帶是有個屁用」。

值得一提的是，王義川口中「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣什麼」的粉底液，該品牌為雅詩蘭黛，也是目前知名韓星IU使用的同款代言品牌，如今該品牌因為盧秀燕不脫妝，意外掀起話題。



