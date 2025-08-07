金門2鎮代超荒唐！酒後衝突賓士撞BMW　被砍辯「只是吵架」起訴

▲▼2鎮民代表翁裕凱（左圖／翻攝自內政部資訊網）與蔡云豪（右圖／翻攝自內政部資訊網）因多項罪嫌遭提公訴。

記者林名揚、葉品辰／金門報導

金門於民國113年10月31日發生酒後駕車、故意衝撞並持刀攻擊、聚眾鬥毆等案件，其中當事人蔡云豪與翁裕凱均為金門鎮民代表，現金門地檢署偵辦終結，同時依公共危險及聚眾鬥毆罪，起訴翁裕凱及其李姓、林姓友人，並依公共危險酒駕及偽證罪嫌將蔡云豪起訴。

據了解，蔡云豪當日在KTV飲酒過後開車回家，在自家住處前與翁裕凱，及翁的林姓、李姓友人發生衝突，翁3人離開後，蔡因擔心遭報復，找來自己的2名友人，但翁3人隨後開著賓士趕到蔡家，看到蔡駕駛的BMW後，隨即迴轉並逆向跨越車道加速衝撞，並下車持開山刀等多種刀械攻擊蔡3人，隨即逃逸。員警獲報到場後將蔡送醫，卻也發現蔡男酒駕，酒精濃度為每公升0.49毫克。

檢察官於偵辦過程中，發覺蔡男於案發當時酒後駕車，為隱瞞與翁等人聚眾鬥毆等犯行，竟騙檢察官「只有發生口角，完全沒有肢體衝突，我的傷是被玻璃割傷的」，涉嫌偽證罪。

全案經偵查終結，金門地檢署調查後，依公共危險及聚眾鬥毆罪嫌，將翁、李、林3人起訴，蔡男也被依酒駕公共危險罪及偽證罪起訴。