陸客來台「狂掃經典飲料」　內行揭背後真相！

▲示意圖，與本文無關。（非當事店家／報系資料照）

文／CTWANT

近年在疫情趨緩後，也有越來越多觀光客來台灣旅遊，離開前會採買伴手禮，鳳梨酥、太陽餅和茶葉等等。不過，台灣超商經典飲料純喫茶最近突然在大陸民間爆紅，有一名金門民宿老闆就在超商看到陸客瘋狂掃貨，裝了4籃滿滿不同口味的純喫茶，令他很訝異。有內行網友透露，這應該是代購要買回去賣給大陸人的。

日前有一名在金門經營民宿的老闆在社群Threads發文分享一張照片，畫面背景是在一間超商，地上的4個購物提籃裡裝滿東西，細看每一籃幾乎都是超商常見的經典飲料純喫茶，各種口味都有，像是芭樂綠茶、檸檬紅茶、鮮柚綠茶和香橙綠茶等。老闆驚呼，「有位陸客要扛這些回去，真猛，他還持續在裝好幾籃飲料。」

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貼文底下吸引許多網友留言討論，不少人傻眼好奇問，「這些不是都要冰嗎？而且都是短效期的，買這麼多喝得完嗎？」、「這些沒冷藏會壞掉吧」，他們認為這種包裝的飲料有效期限不長，一次買那麼多喝不完就可能過期，直接丟掉就浪費了。

留言區中有些人則不理解為何陸客可以來台灣，有知情的內行人跳出來說明，「一定是從廈門去金門代購的，小紅書上看到很多廈門人塞滿行李箱」、「代購吧，在抖音都會刷到這種，專門代購台灣飲料、食物，還有手搖飲」、「淘寶真的有在賣，我看到也傻眼」，還有人指出，「看過有人帶到澳洲去賣，一瓶10元澳幣（約台幣192元），也是帶了這麼多。」

但一些網友則見怪不怪，「很多台灣人出國也會扛當地好喝的飲料回來，我之前還買到行李超重」。事實上，統一純喫茶在1993年上市至今，除了經典的幾種口味，也不斷推出新口味，成功擁有一票死忠愛好者外，同時吸引更多消費者嘗鮮，連不少外國觀光客也會特地買來喝喝看。

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