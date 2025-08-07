川普上任兌現選前承諾　黃國昌感慨：賴清德「一片蒼白」

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

美國川普政府對台灣課徵的20%暫時性對等關稅，將在美東時間7日正式生效，而川普今又宣布半導體關稅100％，但在美國生產的企業可豁免，進一步擾動國際局勢。對此，民眾黨主席黃國昌說，看完川普記者會後感慨萬千，川普就任至今短短6個月，站在美國利益基礎上在履行選前對選民的承諾，「反觀賴清德總統，就任一年多除了搞國內政治鬥爭，執政成績單一片蒼白，兩相對比之下，感慨非常深」。

黃國昌說，美國對台灣的產品課徵20%高關稅將在中午12點正式生效，當然賴清德是不斷對外宣稱只是暫時性關稅，「到底暫時多久？也說不清楚、講不明白」，政府對國人在整個關稅談判的過程當中，即使美國宣布了，國人還是覺得政府遮遮掩掩、沒有說清楚講明白，台灣到底付出多少代價？

黃國昌提到，賴政府所謂「暫時性關稅」，跟美方官員對外說稅率基本上不會再調整，有相當大的距離，「這段時間當中，賴政府不管是所謂黑箱或是所謂蓋牌，才引發台灣社會這麼強烈反彈」。

「不管是產業界還是勞工，其實大家都有深深憂慮。」黃國昌指出，過去這幾個月當中，光是新台幣升值就已經對非常多傳統產業、出口導向的廠商，產生實際相當大的衝擊，不管是停產或放勞工的假、甚至裁員，已經是現在進行式在發生，「但看到政府面對這一連串高關稅這麼重要措施，卻看出來的是一個毫無準備、且束手無策的狀態」。

黃國昌說，他今天清晨5點多起來看記者會，川普宣布的其實重點是蘋果要加碼在美國投資，總數達到6000億美金。當然記者會過程當中，有提到其他對於美國整個半導體產業的戰略佈局，「台積電在美國會投資2000億，到底是本來的1650億四捨五入成2000億？還是會再增加2000億？因為他今天講很短 所以資訊不是那麼清楚」。

黃國昌指出，川普政府下週配合232調查要公布的半導體產品稅率，已經要到100%了，裡面雖然有但書在美國設廠可不適用，「但是什麼樣程度範圍內？台積電會屬於在這範圍當中？其實從記者會本身也還有一定不確定性」。

黃國昌強調，川普在整個大的戰略佈局上，是希望把整個大的半導體產業鏈全部帶回去美國，蘋果今天宣布再加碼1000億，跟他大的戰略目標是緊密扣合的，所以聽庫克發言時才會提到接下來不管是iPhone或apple watch的鏡面等等，都會100%從德州工廠生產，反映出川普正在履行「把製造業帶回美國」、「把半導體產業鏈帶回美國」的競選承諾。

「我其實今天清晨早上看川普記者會，我是感慨萬千。」黃國昌表示，不管喜歡不喜歡川普，川普作為美國總統，就是站在美國利益基礎上，兌現對美國選民所做的承諾，「川普就任至今才短短6個月，整個美國包括世界，看他做的是風生水起，劍及履及在履行他在選前答應人民要做的事情」，反觀賴清德總統，就任一年多除了搞國內政治鬥爭，執政成績單一片蒼白，兩相對比之下，感慨非常深。

黃國昌說，川普的目標從來不是什麼民主同盟供應鏈、也不是非紅供應鏈，他要的供應鏈就是美國優先、美國製造，還特別點名台灣，他要透過政策跟措施想辦法把半導體供應鏈全弄回美國 ，「面對這樣的國際情勢與美國政策，我們要追問的問題是，我們政府到底在做什麼？」

黃國昌直言，到目前為止，賴清德政府除了做國內大內宣、片面散播一些擦脂抹粉訊息外，有無嚴肅面對台灣接下來要面對的挑戰？政府具體措施又是什麼？必要準備真的做好了嗎？整個民進黨政府施政荒腔走板，還繼續在國內搞鬥爭，「我真的不知道整個民進黨政府腦袋裡在裝什麼東西」。