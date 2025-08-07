台積電鬆一口氣！川普半導體100%關稅　紐時：靠「這招」化解危機

▲台積電在美投資設廠，將可從川普的半導體進口關稅政策豁免。（組圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普於美東時間6日下午宣布，將針對進口半導體課徵100%關稅，以推動供應鏈回流美國。不過，新政策設有豁免條件，凡已承諾在美國投資設廠的企業，將不在課稅範圍內。外媒指出，這對近來積極布局美國的科技巨頭如台積電、輝達、美光等是一大緩解，可望避開沉重的關稅衝擊。

根據美媒《紐約時報》報導，川普強調此關稅措施將適用於所有國家與公司，但若企業在美國設廠，則可獲豁免，「只要你正在建廠，就不會被課稅」。他同時警告，未履行投資承諾者將被處以罰款，並強調，「這是一項重大的宣示，我認為所有晶片公司都要回到美國的家了。」

報導指出，這項預計最快8月內正式公布的措施，對於先前已宣布在美國加碼投資的科技公司帶來顯著利多。輝達、台積電與美光等企業近期皆表態將擴建或新建美國廠房，若川普落實豁免承諾，這些公司預期將可免除龐大的進口關稅。

新關稅政策除針對企業，亦牽動市場與消費端壓力。報導分析，對半導體進口設限，若無豁免條款，勢必推高電子產品與工具價格，不僅企業成本上升，消費者也將面臨通膨壓力。川普設定「在美建廠可豁免」條件，有助緩解此一風險。

據悉，美國長期依賴亞洲供應半導體，尤其台灣廠商在高階晶片領域占有關鍵地位。新冠疫情期間全球晶片短缺，美國政府加速推動半導體供應鏈去風險化。拜登政府2024年也與多家企業簽署協議，發放數百億美元補助，鼓勵在美設廠，地點包括紐約、亞利桑那與德州等。

相較之下，川普則主張以高額關稅作為主要誘因，批評拜登政府時期的補貼政策浪費公帑。今年，他援引《貿易擴張法》第232條，以國家安全為由，啟動對半導體進口的調查。該法賦予總統對涉及國安的進口商品加徵關稅的權力，目前調查已接近尾聲，預計本月內將公布具體方案。