國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普強徵100%半導體關稅　韓媒擔憂：恐重創南韓出口經濟！

▲▼美國總統在白宮接見蘋果執行長庫克，蘋果宣布生產回流美國。（圖／路透）

▲美國總統在白宮接見蘋果執行長庫克，蘋果宣布生產回流美國。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國總統川普近日在公開場合透露，將對所有進口半導體產品課徵高達100%的關稅，並強調只有在美國境內生產或承諾設廠的企業可獲豁免。此政策若上路，將對南韓半導體產業造成巨大衝擊，尤其是高度依賴對美出口的三星電子與SK海力士恐遭重創，相關供應鏈企業也難以倖免。

根據《韓聯社》、《News1》，川普於美東時間6日在白宮參加蘋果執行長庫克宣布對美投資計畫的活動上表示，美國將對進口的所有半導體與晶片課徵約100%的關稅，強調若在美國建廠，就不會被課稅。他並未具體說明生效日期，但前一日接受CNBC訪問時曾透露，最快下週將公布新一波針對特定品項的關稅措施，包括半導體與藥品。

半導體是南韓出口的支柱產業之一，占全國總出口比重約兩成。在對美貿易方面，則僅次於汽車與一般機械，為第三大出口項目。南韓產業通商資源部統計，2024年對美半導體出口額達103億美元，而韓國貿易協會數據也顯示，若計入經第三地轉出口，美國實際進口的韓國半導體數量可能更多。

▲▼三星電子6月30日宣布，搶先台積電生產3奈米晶片。（圖／路透）

▲一旦川普半導體關稅政策上路，將對南韓三星電子、SK海力士等對美晶片出口造成重創。（圖／路透）

一旦100%高關稅政策落實，不僅三星電子與SK海力士等主力企業的銷售管道將受阻，連帶影響供應材料、設備的相關企業，南韓整體半導體供應鏈恐面臨連鎖打擊。而美國本土方面，包含英特爾（Intel）等晶片製造商，則有望因競爭力相對提升而受益。消息曝光後，英特爾股價在紐約股市盤後交易中大漲逾3%。

川普過去數月來多次預告對半導體採取貿易強硬手段，2月時曾提及可能對相關產品課徵25%關稅，且稅率將逐年上升；4月更以台積電在美國建廠為例警告，若不在美設廠，恐被課徵25%、50%甚至100%的關稅。

值得注意的是，南韓與美國已於7月底就雙邊貿易達成協議，內容包括就半導體與藥品關稅享有「最惠國待遇」，未來是否能豁免川普提出的高關稅，仍有待美方進一步公告。相比之下，美國與歐盟已同意對半導體與藥品實施15%的品項關稅。

此外，在同一場活動中，川普亦宣布蘋果公司將在未來4年內對美投資6000億美元，比原定投資規模高出1000億美元，藉此展現製造業回流美國的決心。川普強調，他希望重建美國在半導體產業的主導地位，並預告「我們將從零出發，在短時間內達到全球市占50%的目標」。

08/06 全台詐欺最新數據

關鍵字：

北美要聞日韓要聞川普半導體關稅南韓晶片三星電子SK海力士

