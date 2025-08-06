台灣對等關稅降幅大　經貿辦：「8/7非談判截止日」會持續協商

▲行政院秘書長龔明鑫、經貿談判辦公室顏慧欣副總談判代表談論關稅。（圖／記者黃國霖攝）



記者陳家祥／台北報導

美國將對台灣課徵20%的對等關稅，預計8月7日實施。行政院秘書長龔明鑫、發言人李慧芝以及經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣，今（6日）在行政院說明關稅及產業支持方案議題。顏慧欣說，台灣稅率從32%到20%，在台灣之前的貿易逆差國中，只有歐盟取得的稅率優於台灣；且7日並非台美談判截止日，後續將持續與美國協商。

經貿辦副總談判代表顏慧欣說，目前預計在8月7日生效的20%稅率只是暫時性的關稅，台灣在7月31日有獲得美國的通知，台美之間還沒完成總結會議，是持續跟美國進行協商的國家，所以先給台灣在8月7日實施20%暫時性關稅，會持續進行協商，所以8月7日也不是台美關稅的截止日。

▲行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣說明關稅談判情形，強調8/7非談判截止日。（圖／記者黃國霖攝）

顏慧欣指出，台美貿易逆差非常大，因此美國一開始給了32%的關稅，經過談判團隊努力後談到20%，在台灣之前的貿易逆差主要國家，只有歐盟取得的稅率優於台灣。其他日本、韓國的稅率雖然只有15%，但日韓兩國對美的貿易逆差，是小於台美之間的，這也說明談判團隊非常努力，但這個談判也確實非常艱辛。

至於各界關切，為什麼台美的談判還沒進入總結性的討論？顏慧欣說，最重要的就是，台美之間的貿易逆差主要來自資通訊產品，為了可以同步處理台美供應鏈合作，還有跟資通訊產品有關、半導體後續的一些232調查問題，所以台灣努力的爭取，希望可以在對等關稅的談判裡面，一併討論後續像半導體232調查。

顏慧欣說，因為這樣的考量，談判團隊在總結會議上持續去爭取，實際上也有利於台灣未來在AI產業的佈局，跟美國持續在高科技領域合作，長期而言是一個互補互利的目標，這對台灣的整體經濟戰略跟國家利益上，都是一個正向的發展。

龔明鑫則提到，現在有一個暫時性關稅20%出來了，會再做衝擊估算、因應對策要不要調整。台灣8月1日關稅降到20%，下降了12個百分點，對國內產業的衝擊程度少掉了一半，因為台灣的下降幅度比其他國家大，「總體面的一些影響，但仍有階段性成果」。