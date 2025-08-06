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台灣對等關稅降幅大　經貿辦：「8/7非談判截止日」會持續協商

▲▼行政院龔明鑫秘書長及經貿談判辦公室顏慧欣副總談判代表談論關稅。（圖／記者黃國霖攝）

▲行政院秘書長龔明鑫、經貿談判辦公室顏慧欣副總談判代表談論關稅。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳家祥／台北報導

美國將對台灣課徵20%的對等關稅，預計8月7日實施。行政院秘書長龔明鑫、發言人李慧芝以及經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣，今（6日）在行政院說明關稅及產業支持方案議題。顏慧欣說，台灣稅率從32%到20%，在台灣之前的貿易逆差國中，只有歐盟取得的稅率優於台灣；且7日並非台美談判截止日，後續將持續與美國協商。

經貿辦副總談判代表顏慧欣說，目前預計在8月7日生效的20%稅率只是暫時性的關稅，台灣在7月31日有獲得美國的通知，台美之間還沒完成總結會議，是持續跟美國進行協商的國家，所以先給台灣在8月7日實施20%暫時性關稅，會持續進行協商，所以8月7日也不是台美關稅的截止日。

▲▼行政院龔明鑫秘書長及經貿談判辦公室顏慧欣副總談判代表談論關稅。（圖／記者黃國霖攝）

▲行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣說明關稅談判情形，強調8/7非談判截止日。（圖／記者黃國霖攝）

顏慧欣指出，台美貿易逆差非常大，因此美國一開始給了32%的關稅，經過談判團隊努力後談到20%，在台灣之前的貿易逆差主要國家，只有歐盟取得的稅率優於台灣。其他日本、韓國的稅率雖然只有15%，但日韓兩國對美的貿易逆差，是小於台美之間的，這也說明談判團隊非常努力，但這個談判也確實非常艱辛。

至於各界關切，為什麼台美的談判還沒進入總結性的討論？顏慧欣說，最重要的就是，台美之間的貿易逆差主要來自資通訊產品，為了可以同步處理台美供應鏈合作，還有跟資通訊產品有關、半導體後續的一些232調查問題，所以台灣努力的爭取，希望可以在對等關稅的談判裡面，一併討論後續像半導體232調查。

顏慧欣說，因為這樣的考量，談判團隊在總結會議上持續去爭取，實際上也有利於台灣未來在AI產業的佈局，跟美國持續在高科技領域合作，長期而言是一個互補互利的目標，這對台灣的整體經濟戰略跟國家利益上，都是一個正向的發展。

龔明鑫則提到，現在有一個暫時性關稅20%出來了，會再做衝擊估算、因應對策要不要調整。台灣8月1日關稅降到20%，下降了12個百分點，對國內產業的衝擊程度少掉了一半，因為台灣的下降幅度比其他國家大，「總體面的一些影響，但仍有階段性成果」。

▲▼行政院秘書長龔明鑫及經貿辦對外說明20%台美關稅談判情勢。（圖／行政院提供）

▲▼行政院秘書長龔明鑫及經貿辦對外說明20%台美關稅談判情勢。（圖／行政院提供）

▲▼行政院秘書長龔明鑫及經貿辦對外說明20%台美關稅談判情勢。（圖／行政院提供）

▲▼行政院秘書長龔明鑫及經貿辦對外說明20%台美關稅談判情勢。（圖／行政院提供）

▲▼行政院秘書長龔明鑫及經貿辦對外說明20%台美關稅談判情勢。（圖／行政院提供）

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