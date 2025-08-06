苗栗自小客闖紅燈！休旅車被撞一路倒退嚕　婦整理花盆慘受傷

記者楊永盛 ／苗栗報導

苗栗縣造橋鄉台13線、苗14線路口，日前發生一起離譜的連環碰撞事故。羅姓男子駕車闖紅燈後，接連擦撞小貨車、停等紅燈的休旅車，無辜挨撞休旅車駕駛一時緊張，忘記踩煞車往後S形「倒退嚕」數十公尺後，跨越車道衝入民宅騎樓，撞上整理花盆的無辜老嫗，造成3人輕傷送醫。

▲台13線日前發生轎車闖紅燈，引發連環碰撞、逆向撞騎樓老嫗事故，造成3人受傷送醫。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

竹南警分局初步調查，3日上午9時許，羅姓男子（47歲）駕駛轎車，沿著台13線（尖豐公路）北往南行駛，行經造橋鄉大西一街路口時，羅男硬闖紅燈，可能看到正有行人穿越斑馬線，疑似為了閃避行人往左切，先擦撞一輛左轉的小貨車後，再正面衝撞對向停等紅燈、曾姓老翁（74歲）駕駛的小型休旅車。

警方說，曾姓老翁被撞後一時緊張，疑似造成排檔桿變成空檔或倒退檔位，車子一路往後「倒退嚕」，先擦撞同方向路肩的2輛轎車後，再繼續倒退跨越到南下車道，衝入一戶民宅時先衝撞路旁1輛轎車，再將在騎樓整理花盆的陳姓老嫗（84歲）撞倒。

老嫗的媳婦表示，當時在2樓聽到巨大撞擊聲，下樓看到騎樓一片狼藉，媽媽胸口和頭都在喊疼痛，先不敢移動、用枕頭墊著後腦防護。消防局獲報出動數輛救護車，將2名駕駛和老嫗等3名輕傷患者送醫。

竹南分局表示，2名駕駛都沒有酒駕，已完成交通事故現場處理與資料製作，並調閱案發路口監視器及車輛行車紀錄器，初步釐清事故原因為羅姓駕駛違規闖紅燈所致，呼籲用路人遵守交通規則，避免發生交通事故。