整合家庭成員資料！慈院「智能健康管家APP」上線　避免遭詐騙

▲花蓮慈院舉辦為期三天「慈濟智能健康管家APP」的限定快閃活動。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院8月5日舉辦「慈濟智能健康管家APP」為期三天的限定快閃活動，活動首日就吸引許多就醫病人、陪伴家屬與醫院同仁、志工熱情下載，限量100份精美健康祝福禮不到半小時即兌換完畢，現場氣氛熱絡，也讓民眾實際體驗APP的便利。

▲▼活動首日就吸引許多就醫病人、陪伴家屬與醫院同仁、志工熱情下載。

慈濟智能健康管家APP是全台首家導入實名制驗證的醫療APP，不僅提供個人化預約行事曆，也能建立常用親屬名單，讓一家大小的就醫安排更有效率；針對初診病人，APP可預先填寫基本資料與主訴症狀，大幅縮短掛號與問診等候時間，同時整合電子處方箋、辦理住院、病房型服務等功能。

「詐騙事件頻傳，APP整合民眾就醫所需各項功能，降低民眾點選其他網頁被騙的風險。」醫事室醫事服務組組長謝佩玲表示，除了常見的掛號、電子支付、慢性病連續處方簽箋預約等，團隊持續優化慈濟智能健康管家APP功能，近期推出電子處方箋與影像醫學自主排程功能，其中，應用電子處方箋就能透過手機到藥局領藥。

新系統的便利讓照顧全家健康變得更加輕鬆，民眾黃先生說，家中有三代同住，長輩時常需要掛號看診，孩子也仍需家長代為處理醫療事宜，過往常需反覆查詢與奔波，而APP整合了所有家庭成員資料，也能合併行事曆提醒看診日期，對於忙碌的家庭照顧者來說，是非常實用的工具。

▲醫事服務組組長謝佩玲（右）表示，APP整合民眾就醫所需各項功能，降低民眾點選其他網頁被騙的風險。

花蓮地形狹長、幅員廣闊，醫療資源多集中在北區市區，對於南區或偏遠地區民眾而言，就醫或申請醫療文件常需耗費至少一至兩小時車程往返。謝佩玲組長指出，APP內建的「線上病歷與文件申請」功能，不僅可直接於手機完成申請、繳費與取件流程，還能隨身攜帶電子病歷，大幅節省交通與等待時間，讓智慧醫療真正落實在地、服務偏鄉。

▲門診組股長張家琪（右）提到，透過APP住院服務功能，可在手機上完成預約與報到，接著可直接前往病房護理站即可，免去等待時間更便利。

醫事室門診組股長張家琪也提到，透過APP住院服務功能，病人只需連上院內Wi-Fi，即可在手機上完成預約與報到流程，省去到住院中心等待的時間，直接前往護理站即可，提升就醫效率。

▲▼活動將持續至8月7日，每日上午10點至11點於大愛樓一樓門診大廳舉行，期間將有花蓮慈院院長室加碼禮。

另一位前來看診的徐先生說，透過APP他可以同步管理家人預約與診療進度，隨時掌握報到與看診時間，不僅省時，也能線上申請醫療文件與保險所需資料，非常方便與實用。

快閃活動現場將有專人協助民眾下載體驗，許多首次接觸這APP的長者在團隊的幫忙下順利完成註冊，活動將持續至8月7日，每日上午10點至11點於大愛樓一樓門診大廳舉行，期間將有花蓮慈院院長室加碼禮，歡迎民眾把握機會體驗慈濟智能健康管家APP。