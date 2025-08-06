8月徵才不打烊！　台南就業中心父親節舉辦星光場招募逾300職缺

▲台南就業中心8月8日父親節晚間舉辦星光徵才活動，邀集17家廠商提供逾300個職缺。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為協助民眾掌握轉職與求職契機，台南就業中心特別選在8月8日父親節當天晚間5時30分至8時30分，在遠東百貨台南成功店前門廣場（東區前鋒路210號）舉辦「今晚最爸氣，求職不打烊」星光徵才活動。現場邀集17家優質廠商提供逾300個工作機會，並搭配音樂表演、肩頸按摩與中草藥講座等舒壓活動，打造一場結合健康與職涯探索的就業饗宴。

本次徵才會邀請大員皇冠假日酒店、春水堂、統聯客運、燦坤、福泰旅館、斑鳩的窩、全超開發、麥當勞、肯德基、大全聯等10家廠商到場面試；另有台糖長榮酒店、台鉅生技、gogoro、東隆電器、花木馬、遠東百貨成功店、阿瘦皮鞋等7家代收履歷。提供職缺涵蓋機電設備維護工程師、門市服務生、大客車駕駛長、技術人員等，月薪30K以上職缺達8成，其中大客車駕駛長職缺月薪上看55K至70K，電動機車維修人員也開出40K至60K條件搶才。

台南就業中心主任洪儷瑋表示，本次活動特別呼應父親節，為「爸氣」求職者們量身打造健康與職涯兼顧的夜間星光場，也設定就業促進專區，提供職訓課程、婦女與中高齡就業輔導，並邀在地產業團體推廣文化與產品試吃，鼓勵民眾攜親帶眷一同前來探索職涯新契機。

除星光場外，台南就業中心8月徵才活動不間斷！8月13日上午10時與26日上午10時，將於就業中心及黑橋牌廠區辦理「黑橋牌企業」短期包裝人員招募，共釋出逾50個職缺；8月15日下午2時在美喆國際企業廠區（安南區工業三路15號）舉辦專場徵才，開出超過50名產線技術人員，歡迎有技術背景者報名參與。

更多活動資訊可洽06-2371218，或至台灣就業通網站徵才專區（https://pse.is/4mvchp）查詢，一鍵掌握徵才訊息。