是你嗎？買手搖飲「發票爽中1000萬」　獎落兩縣市

▲統一發票114年5至6月期開獎結果揭曉。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者曾羿翔／綜合報導

統一發票114年5至6月期開獎結果揭曉，財政部於8月5日公布完整中獎清冊，本期共開出17張特別獎（獎金1000萬元）與20張特獎（獎金200萬元），總計37位幸運得主抱走高額獎金，其中，三位民眾買手搖飲幸運中獎。

本期特別獎號碼為「47406327」，特獎號碼為「05579058」，涵蓋的中獎商家類型多元，不僅連鎖便利商店如7-ELEVEN與全家超商頻傳捷報，更有民眾在購買手搖飲時意外幸運中獎，引發熱議。

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其中，三位民眾僅憑買手搖飲品便幸運中獎，成為本期亮點。包括在花蓮玉里的85度C消費110元飲品者中得千萬大獎；另一位在桃園中壢的五桐號花180元購買飲料也抱回千萬獎金；另有一人於嘉義市西區的一沐日花費35元，便中得200萬元特獎。

以下為本期手搖飲中獎門市與消費資訊：

中1000萬：85度C 花蓮玉里店：花蓮縣玉里鎮中山路一段100號1樓，消費金額110元。

中1000萬：五桐號 桃園內壢忠孝店：桃園市中壢區忠孝路79號1樓，消費金額180元。

中200萬：一沐日 嘉義中山店：嘉義市西區中山路377號1樓，消費金額35元。

財政部提醒民眾，領獎期限自8月6日起至11月5日止，請中獎者務必於期限內完成兌領手續。使用雲端載具儲存發票者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定銀行帳戶領獎，除可直接領取所有獎項，亦可免繳印花稅。