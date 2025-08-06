目睹人狗出車禍　好心男幫送醫卻收600元罰單！結局逆轉免罰

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿福（化名）去年6月間前往總公司辦事時，看見一隻流浪狗在路上奔走，接著發生車禍，他便上前幫忙，沒想到卻因誤會被認定為飼主，事後收到一張600元的罰單。台北高等行政法院法官日前審理之後，認為阿福當時只是出於善意出面協助處理車禍，並非飼主，最終裁定撤銷原處分。

▲阿福協助將受傷的狗狗送醫，事後卻收到一張罰單。（示意圖／達志影像，與本案無關。）

阿福在判決書中主張，去年6月間他前往總公司處理事情，並在鄰近公司的地點看到一隻流浪狗奔走於路上，接著狗與一名機車騎士發生碰撞，騎士和狗都有受傷，由於他曾看到那隻狗在公司倉庫附近出沒，以為是同事養的，便上前協助處理，然後說出「狗是公司養的」等話，結果卻被警方當成飼主，事後還收到一張600元罰單，他不服挨罰，這才決定提出行政訴訟。

警方則表示，警員抵達現場處理車禍事故時，曾向阿福詢問是否有養狗、是否為飼主，阿福均坦承不諱，甚至跟隨警員回到警局製作筆錄，警員這才以有「疏縱或牽繫禽畜寵物在道路奔走妨害交通」的違規行為，依法裁處阿福罰鍰600元。

不過，阿福的同事證稱，阿福平時是在其他地方工作，每個月只會返回總公司一次，對那隻狗的情形了解有限，那隻狗平時會出現在公司附近，屬於自由活動狀態，沒有特定人員飼養。

而在監視器畫面中，事故發生之後，阿福雖然出現在狗狗附近，但跟狗狗並無互動，他只有跟現場人員對話。台北高等行政法院法官認為，從阿福的言詞、態度看來，他應當是出於善意協助受傷的騎士和狗，並不具備飼主的主觀或客觀行為表現，加上現有證據也無法證明他就是飼主，原處分確實於法有違，最終裁定駁回，全案仍可上訴。