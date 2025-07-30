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社會 社會焦點 保障人權

病患家屬對醫護拍桌挨罰3萬元　獲判撤銷原因曝光

記者黃翊婷／台北報導

男子阿輝（化名）前年7月間因不滿醫護人員對母親的醫療處理方式，與醫護人員起爭執，過程中曾大喊「動不動就叫警衛啊」、「走了還在那邊靠背啊」等言詞，還一度氣到拍桌，事後被台北市衛生局依違反醫療法裁處3萬元。不過，台北高等行政法院法官認為，阿輝的行為尚不構成強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱，最終裁定撤銷原處分及訴願決定。

▲▼ 醫療工作者,醫院,醫師,醫生 。（圖／VCG）

▲阿輝因不滿醫護人員對母親的醫療處理方式，而與醫護人員發生口角衝突。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝2023年7月間因不滿醫護人員對母親的醫療處理方式，雙方發生口角衝突，他一度咆哮、辱罵並拍打桌面，經醫院以受理醫療暴力事件通報後，台北市衛生局認定他的行為已妨礙到醫療業務執行，違反醫療法第24條第2項規定，於是對他裁處罰鍰3萬元。

阿輝不滿受罰，決定提出行政訴訟，他強調，當時是因為護理人員未理會病人遇到的問題，又無法溝通，他一氣之下才會在經過護理站時，對櫃檯發洩情緒；況且關於涉嫌違反醫療法的部分，經檢方調查後，已經予以他不起訴處分。

台北高等行政法院法官表示，經查，阿輝確實曾對醫護人員說出「動不動就叫警衛啊」、「走了還在那邊靠背啊」、「態度夠差」等言詞，但細觀對話內容，均是延續對於阿輝母親醫療處理方式的爭執脈絡，尚在一般人可合理忍受的範圍內，難以認定阿輝是出於貶抑護理人員名譽，才會說出這些話。

此外，法官指出，阿輝雖然與醫護人員發生爭執長達10多分鐘，過程中有揮動手臂、大聲言語甚至拍桌等動作，表達方式確實有些過激，但這與醫療法第24條第2項所規範的「強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法之方法」不同，最終認定原處分裁罰不適法，同意裁定撤銷原處分及訴願決定，全案仍可上訴。

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