行人騎樓躲雨走比較慢　駕駛沒禮讓挨罰6千元喊冤

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿哲（化名）去年9月間開車行經桃園市桃園區一處路口，因未禮讓行人遭舉發，挨罰6000元；他提出行政訴訟並表示，當時行人都在騎樓躲雨，車子左轉時行人才緩步走向斑馬線，他並非故意不禮讓。不過，台北高等行政法院法官經檢視採證影片之後，沒有採信阿哲的說詞，最終裁定駁回。

▲阿哲因未禮讓行人挨罰6000元罰鍰。（示意圖／ETtoday資料照，非本案事發路口。）

判決書中記載，阿哲去年9月間開車行經桃園市桃園區經國路與南平路的路口，因有「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，遭警方舉發，事後挨罰6000元罰鍰，還要參加道路交通安全講習。

阿哲不滿受罰，決定提出行政訴訟，他強調，當天晚上下著雨，事發路口設有施工圍欄，行人都在騎樓躲雨，他的車子在綠燈時左轉，已經很靠近斑馬線了，行人才從騎樓緩步走向斑馬線，他根本無法立刻停車，並非故意不禮讓，因此，他覺得自己的行為不具有可非難性及可歸責性。

不過，台北高等行政法院法官認為，在採證影片中，可見阿哲的車輛行駛至路口並開始左轉時，行人穿越道上已經有2名行人正在行走，當時雙方之間沒有任何遮蔽或視線障礙，也未見行人有意讓阿哲優先通過，從現場整體情況看來，阿哲並非無法察覺行人的存在。

法官接著說道，然而阿哲卻沒有任何暫停的動作，就逕自開車穿越行人穿越道，足見他對於這項違規行為，至少具有應注意、能注意而未注意的過失，最終沒有採信他的說詞，並裁定駁回，全案仍可上訴。