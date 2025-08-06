遭控抄襲提告！必勝客再反擊：達美樂火山披薩非市場首創

▲必勝客推「火山熔岩披薩」遭達美樂控抄襲，今日再度發聲反擊。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

必勝客今年6月發表新品「火山熔岩比薩」遭控是抄襲行為，達美樂表示已正式委任律師團隊提告。對此，必勝客今（6）日再度發聲反擊，強調達美樂火山披薩商品非市場首創，且申請商標註冊也遭智慧局函覆核駁，故不具有商標識別性。

達美樂在4日發出聲明表示：「針對近期市場上出現相似火山披薩產品的情況，我們將用行動來展現達美樂才是火山霸主，每週推出讓消費者耳目一新的火山披薩，充分展現達美樂在產品美味的高度創新，而法律上的問題也委由專業法律團隊採取法律行動。」業者也補充說明，已正式對必勝客提告。

對此，必勝客今日再度發聲反擊：「達美樂公司主張『火山披薩』商品為其具有原創性之產品，但據查早在該品牌推出火山披薩前，坊間餐廳、網路食譜已多次出現造型設計或名稱與其極為相似的餐點，由此可見，達美樂公司推出之『火山披薩』商品並非市場首創。」

業者進一步說明，於智慧局相關網站公開資訊可見，達美樂申請「火山披薩」商標註冊已遭智慧局函覆核駁先行通知，並明確指出達美樂申請的火山披薩商標註冊經初步審查並不具有商標識別性。

「達美樂宣稱自身火山披薩具原創性、受著作權保障等，皆不符合事實。」必勝客強調，目前也未收到來自法院之正式法律文書，「對於達美樂公司以混淆視聽來達到宣傳目的，必勝客深感遺憾。必勝客未來也將堅持品牌價值，持續以實力與誠意面對市場競爭，相信理性消費者自有公允判斷。」