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達美樂開賣全新「和牛堡排火山披薩」　限時下殺半價

▲▼達美樂推出全新「和牛堡排火山披薩」。（圖／業者提供）

▲達美樂推出全新「和牛堡排火山披薩」。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

達美樂去年首度推出3D立體造型的「起司火山披薩」，沾著吃的創意吃法掀起超高討論度，狂賣超過數十萬顆。業者今日宣布自8月起每周推出一款新口味，即日起首發開賣「和牛堡排火山披薩」，每一口都能吃到濃郁和牛香搭配起司沾醬，還可享限時半價優惠。

達美樂推出全新「和牛堡排火山披薩」，選用厚實多汁的和牛堡排搭配濃郁起司火山沾醬，入口就能吃到和牛堡排濃厚脂香與火山起司濃郁奶香之間的雙重美味，即日起於全門市開賣，至8月31日前可享大披薩半價優惠只要499元。

▲▼達美樂推出父親節組合套餐。（圖／業者提供）

▲同步推出3款父親節組合套餐。

同步推出3款父親節組合套餐，「和牛堡排輕享套餐888元」內含和牛堡排火山大披薩1個+紫薯地瓜球1份+蝴蝶酥1份+大可樂；「和牛堡排豐盛套餐1099元」內含和牛堡排火山大披薩1個+青花椒雞塊+香烤雞條+蝴蝶酥+大可樂；「和牛堡排澎派套餐1399元」內含和牛堡排火山大披薩1個+大披薩（經典／招牌口味任選）1個+可可火山披薩1個+青花椒雞塊+大可樂。

▲▼繼光香香雞找來Netflix超人氣動畫《坂本日常》跨界推出限定套餐、周邊。（圖／記者蕭筠攝）

▲繼光香香雞找來Netflix超人氣動畫《坂本日常》跨界推出限定套餐、周邊。（圖／記者蕭筠攝）

繼光香香雞8月8日起至8月31日也將和Netflix超人氣動畫《坂本日常》展開首波跨界聯名，強勢推出限定套餐，內含大份香香炸雞、原味樂薯、墨魚甜不辣（海苔），搭配聯名紙袋及炸雞紙桶，通通看得到主角「坂本太郎」身影。

且買聯名套餐就送卡牌盲包1張共4款隨機贈送，有「坂本太郎」、「朝倉新」、「陸少糖」及「真霜平助」款式，其中朝倉新為隱藏版，每份售價289元，卡牌盲包也開放49元加價購。

▲▼繼光香香雞找來Netflix超人氣動畫《坂本日常》跨界推出限定套餐、周邊。（圖／記者蕭筠攝）

▲買聯名套餐送卡牌盲包共4款隨機贈送，也開放49元加購。

▲▼繼光香香雞找來Netflix超人氣動畫《坂本日常》跨界推出限定套餐、周邊。（圖／記者蕭筠攝）

▲4款證件套周邊加價199元可獲得。

加碼推限量100組聯名卡牌，結合一、二波共8款角色卡牌一次擁有只要499元，8月8日下午5時開放預購；還有4款限量證件套周邊，凡購買聯名套餐加價199元即可獲得。

此外，活動期間凡消費滿289元還可登錄發票參加抽獎，有機會抽到優惠折價券、聯名證件套、聯名手提袋、卡牌盲包一套，以及限量專屬聯名限定造型抱枕共10名。

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