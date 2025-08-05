必勝客「黃金榴槤比薩」睽違6年復刻回歸　限時3周賣

▲必勝客「黃金榴槤比薩」睽違6年強勢回歸 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

榴槤控等到了！必勝客超人氣「黃金榴槤比薩」睽違6年強勢復刻回歸，選用泰國頂級金枕頭榴槤鋪滿整個比薩餅皮，打造濃郁榴槤香，即日起至8月25日限時3周開賣。

必勝客2019年首次推出「黃金榴槤比薩」，獨特香氣及濃郁口感引發話題，創下單日每10秒熱賣1片的超狂紀錄，更是連年被網友點名敲碗回歸，累積高人氣。

▲黃金榴槤比薩吃得到滿滿榴蓮果肉。

必勝客黃金榴槤比薩終於在今年復刻回歸，嚴選來自泰國的頂級金枕頭榴槤，綿密果肉鋪滿整個比薩餅皮，搭配香濃莫札瑞拉起司，每一口都能吃到香甜榴槤及鹹香牽絲起司，打造雙重濃郁系滋味，即日起至8月25日於全門市、PK APP同步販售，單點可享嚐鮮價539元優惠，數量有限、售完為止。

▲繼光香香雞近日開賣全新「香脆炸雞腿」。

另外，繼光香香雞近日也推出新品「香脆炸雞腿」，主打酥脆外皮夾著軟嫩雞肉，大口咬下鮮嫩爆汁，每份包含雞腿、雞塊各1塊，售價139元，提醒桃園機場管制區內、西門、忠孝、環板、府中、動物園、中山旗艦店不販售此品項。

同步祭出最新限時優惠，至8月12日前於外送平台Uber Eats可享「墨魚甜不辣（海苔）」、「樂薯（原味）」同品項買1送1，會員下單滿350元再打85折；foodpanda在8月31日前則有「繼光香香雞下單滿400元全品項打65折」優惠，每單最高現折140元。