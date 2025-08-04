遭達美樂提告！必勝客：尚未收到相關訊息

▲必勝客6月推出新品「火山熔岩披薩」遭達美樂控抄襲提告。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

必勝客今年6月發表新品「火山熔岩披薩」遭控是抄襲行為，達美樂今（4）日發出最新聲明表示已正式委任律師團隊提告。對此，必勝客做出最新回應表示：「目前尚未收到相關訊息。」

針對達美樂提告一事，必勝客表示：「目前尚未收到相關訊息，若後續有進入法律程序，必勝客將全力配合並積極捍衛品牌聲譽與權益。」

必勝客6月推出新品「火山熔岩披薩」，中心的起司火山熔岩是使用了康門貝爾、帕達諾、帕瑪森、切達等起司，外圈則是以莫扎瑞拉起司為基底打造的經典「熔岩芝心」。不過，達美樂怒指必勝客是抄襲行為，並強調對於任何抄襲、山寨或侵權行為，將保留採取法律行動的權利，捍衛品牌獨家的創意與研發成果。

達美樂今（4）發出最新聲明，「針對近期市場上出現相似火山披薩產品的情況，我們將用行動來展現達美樂才是火山霸主，每週推出讓消費者耳目一新的火山披薩，充分展現達美樂在產品美味的高度創新，而法律上的問題也委由專業法律團隊採取法律行動。」業者也補充說明，已正式對必勝客提告。

達美樂「火山披薩」系列早於2024年上市，推出起司火山披薩、奶香火山披薩、可可火山披薩等多種口味，至今狂賣超過數10萬顆。