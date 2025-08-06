不認偷吃人妻5次　「妳是我的唯一」成鐵證！小王慘賠40萬

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名人夫抓包妻子小美（化名）與阿強（化名）發生婚外情，兩人在交往3年期間一共發生5次性行為，因此決定對阿強提告求償100萬元。雖然阿強矢口否認，但他曾對小美表明「妳也是我的唯一」，反而成了鐵證，法官日前審理之後，判他應賠償人夫40萬元較為適當。

▲小美坦承外遇阿強，兩人交往長達3年。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，妻子小美與阿強在2021年至2024年間存在男女交往關係，兩人在交往期間不僅多次傳送親密對話、親密碰面，還發生5次性行為，顯然已經侵害到他的配偶關係身分法益，且情節重大，因此決定對阿強提告求償100萬元。

阿強則辯稱，他和小美並無交往，也沒有傳送過親密對話，更沒有私下親密碰面、發生性行為，是人夫對他們的對話內容斷章取義。不過，小美出面證稱，坦承和阿強交往3年，期間曾發生性行為，還經常相約出遊。

法官檢視小美和阿強的對話紀錄截圖，發現小美曾提到「你是我唯一對XXX做出算對不起的事」，當時阿強回覆「妳也是我的唯一」。

法官認為，小美自認做出愧對丈夫的事情，阿強不僅沒有否認，還用「唯一」這樣曖昧的言詞回覆，可見兩人之間的關係確實不一般，最終沒有採信阿強的說詞，並判他應賠償人夫40萬元較為適當，全案仍可上訴。