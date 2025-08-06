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社會 社會焦點 保障人權

結紮後妻卻懷孕　他揪出小王「一次就中」怒告討百萬

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，妻子小花（化名）和同事阿哲（化名）發生婚外情，兩人不僅多次進出旅館，妻子還曾懷孕後再進行流產，但他早已結紮，因而認定小花和阿哲之間一定有不正常的交往關係，於是決定對兩人提告求償100萬元。台南地院法官日前審理之後，僅判阿哲應賠償人夫10萬元較為適當。

▲聊是非用圖，男女，兩性，調情，情侶，做愛，性愛。（圖／CFP）

▲小花和阿哲坦承曾短暫交往2個月。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，他和小花現已離婚，但在婚姻關係存續期間，小花與同事阿哲發生婚外情，兩人自2024年8月起多次進出旅館，直到同年12月因為小花比較晚下班，他起疑追問，這才知道小花是和阿哲共同外出。

人夫表示，接著，他在行車記錄器中發現，小花和阿哲的對話內容已經超越一般正常男女交往的分際，手機資料也顯示小花曾懷孕後再進行流產，但他早已結紮，小花卻能懷孕，所以他認定兩人之間有不正常的交往關係，因而決定對他們提告求償100萬元。

小花和阿哲則辯稱，翻拍照片、手機搜尋紀錄等證據並不能百分之百確定就是他們的，LINE對話紀錄也與他們無關，但兩人不否認曾在2024年11月至2025年1月間短暫交往，且期間發生過1次性行為，進而導致女方懷孕。

台南地院法官認為，雖然照片的部分因人夫未能提供原始檔案或其他證據以供核對，所以無法證明這些紀錄內容確實出自於小花的手機，但小花和阿哲坦承交往且發生過1次性行為，也的確侵害到人夫的權益。

不過，由於人夫先前曾對小花說，可以保證小花不會是被告，法官表示，經查，人夫可請求的連帶賠償數額為20萬元，小花和阿哲各分擔一半，因為小花已經獲得免除，最終僅判阿哲應賠償人夫10萬元較為適當，全案仍可上訴。

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