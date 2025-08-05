　
社會 社會焦點 保障人權

獨／黑衣夜襲博田醫院「地下院長」10萬交保原因曝　檢考慮抗告

▲醫院的資訊室整個被砸毀 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲黑衣人在3日闖進醫院 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄博田醫院3日凌晨遭逾20名黑衣人闖入中控室、強奪筆電與設備，引發社會震驚。警方連夜拘提30多人偵訊，並查出幕後首謀竟是醫院過去被戲稱「地下院長」的陳姓男子，但檢方聲請羈押後，法院今（5日）凌晨裁定10萬元交保、限制住居，讓警方士氣瞬間潰堤，橋頭地檢署正考慮是否抗告。

據了解，警方力求破案，沒想到一整晚通宵行動、連夜偵訊，卻換來法院一句「無羈押必要」，令人無比錯愕。有內部人員坦言，當下氣氛真的是降到了冰點，也覺得非常無奈又無力。而且法院的理由是：「犯罪嫌疑重大，有事實足認被告有勾串共犯或證人之疑慮，而有羈押之原因，經權衡比例原則後，而無羈押之必要，爰命被告具保，並限制住居」。

▲醫院內部群組對話流出，指控陳男多次騷擾醫院，並且也通報員警 。（圖／民眾提供）

▲醫院內部群組對話流出，指控陳男多次騷擾醫院，並且也通報員警 。（圖／民眾提供）

更讓院方負責人這方面質疑法官認定「比例原則」是什麼？，因為這已非陳男首度對醫院滋擾。知情人士揭露，早從4月13日開始，陳男便陸續發動多起衝突行動，4月17日、4月25日、5月16日與6月4日更是連續數次出現在博田醫院，根本影響到患者的就醫權利。

「他不是第一次幹這種事，這是第五次了！」知情人士痛批，陳男根本就是長期蓄意擾亂，甚至多次召集人員入院對幹部施壓，早已不是「一般滋事」，而是結構性威脅，「法院還說沒羈押必要？讓人無法理解」。

陳姓男子早年以保全身分進入博田醫院，靠著與高層主管的關係插手醫院大小事，從工務、人事到藥商應對無所不包，內部甚至傳出連醫療事務都遭其干預，行事強勢、介入深廣，因而被員工戲稱為「地下院長」。

▲醫院內部群組對話流出，指控陳男多次騷擾醫院，並且也通報員警 。（圖／民眾提供）

▲醫院內部群組對話流出，指控陳男多次騷擾醫院，並且也通報員警 。（圖／民眾提供）

此外，他雖自稱保全專業人士與教官，卻早在2023年4月遭「IBA國際保鑣協會－台灣」發文公告除名。協會總監阮子星證實，陳男不僅冒充IBA教官，甚至自稱「涼山特勤隊」人員，多次濫用職稱對外招搖撞騙，協會已明確聲明與其切割，保留商標與法律追訴權。

陳男涉嫌主導黑衣人夜襲醫院、強奪設備，法院雖定串證可能性高，最後卻裁定交保。知情人士怒批：「這根本是放任醫療暴力繼續上演，還要鬧成什麼樣」？

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

高雄透天厝切割鐵捲門火花引氣爆　1工人燒燙傷

高雄透天厝切割鐵捲門火花引氣爆　1工人燒燙傷

今（5）日下午3點13分左右，高雄市鹽埕區大公路一處三樓透天厝發生火警。消防局獲報後，立即出動5個分隊前往搶救，現場濃煙密布，一度讓民眾擔心是否有人受困。經查，火勢疑為一樓裝修工程不慎引發氣爆，造成一名工人腳部燒燙傷，送醫治療後無大礙，所幸未釀成更大災害。

「安全島拔香菇」基層警炸鍋　高市府說話了

「安全島拔香菇」基層警炸鍋　高市府說話了

放棄年租360萬　「冒煙的喬」房東開2.5億賣金雞母

放棄年租360萬　「冒煙的喬」房東開2.5億賣金雞母

高雄民生醫院升級！陳其邁喊話：要打「世界盃」

高雄民生醫院升級！陳其邁喊話：要打「世界盃」

董娘卡位！　「高雄土地婆」7億入手燕巢4000坪路地

董娘卡位！　「高雄土地婆」7億入手燕巢4000坪路地

