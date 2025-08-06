誰是接班人？　川普首度鬆口：副總統范斯最有可能

▲川普先前就曾大讚副手范斯「很有能力」。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普5日透露，副總統范斯（JD Vance）「最有可能」成為他的接班人，並於2028年擔任共和黨的總統候選人，成為他首度對此問題表態。

被問及范斯是否就是他的政治接班人時，川普回應，「我認為這是最有可能的，畢竟他就是副總統。」不僅如此，川普還提議，范斯可以跟現任國務卿盧比歐（Marco Rubio）搭檔，代表共和黨競選。

其中，盧比歐曾任佛州聯邦參議員，耗費大量時間與心力，解決棘手的外交政策難題，已成為川普政府的重要人物。他目前身兼國務卿與國家安全顧問，成為繼季辛吉（Henry Kissinger）以來，首位同時擔任兩職的官員。

▲川普也提議范斯與盧比歐搭檔。（圖／達志影像／美聯社）



至於40歲的范斯曾在美軍陸戰隊服役，擔任副總統以來表現亮眼，不僅在外交場合扮演關鍵角色，更成為川普推動內政與外交政策的首席代言人。

此前，川普對於指定接班人一直態度保留。今年2月，他雖稱讚范斯「非常有能力」，但強調把副手列為候選人言之過早。儘管距離2028年大選還有好幾年，但考慮到川普對共和黨基本盤的巨大影響力，他支持某位候選人的任何跡象，都將產生重大影響。