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桃園69元超貧瘠便當！苦主一看「瘦瘦排骨」傻眼　老闆出面回應了

▲▼桃園69元超貧瘠便當！苦主崩潰PO菜色眾人看傻　老闆出面回應了。（圖／爆怨公社）

▲桃園69元超貧瘠便當，苦主崩潰PO出菜色，網友看完都傻眼了...（圖／爆怨公社）

記者柯沛辰／綜合報導

桃園八德一間新開幕的便當店主打69元銅板價，不料一名網友3日上門外帶後，看到份量當場傻眼。因為便當內的3樣菜不僅都沒裝滿，連主菜排骨都又薄又少，只有3塊，讓廣大網友看完忍不住直呼「這是剩飯嗎」、「這根本被偷吃過吧！」掀起熱議。

原PO在爆怨公社貼出照片，從中可見，3塊排骨零散地躺在白飯上，顯得相當乾瘪，右邊三格配菜雖有榨菜、海帶及豆干，但每樣都放不滿，還幾乎能看到盒底，讓他崩潰直呼「這樣69元！白飯還是薄薄的一層，老闆親手打包好的，是便當盒太大還是？」

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許多網友看完紛紛留言，「有點扯」、「看起來像吃剩的」、「便宜不能治百病」、「邊角料便當」、「其實把飯團展開就是這樣，所以這就是一個比較貴的開放式飯團」，還有人衝去店家朝聖，結果主菜多了1塊排骨1根香腸，但右邊3格配菜依舊裝不滿。

照片在網路瘋傳後，店家位置也隨之曝光，但不少人實際到店裡，發現菜色份量多上不少。對此，便當店老闆坦言，他以前沒做過餐飲業，剛開幕抓不準菜量，每個人看法不同，之後會調整份量，還請大家多多包涵。

▼有網友看到原PO貼文後衝去朝聖，結果主菜份量更多，但小菜依舊裝不滿。（圖／爆怨公社，下同）

▲▼桃園69元超貧瘠便當！苦主崩潰PO菜色眾人看傻　老闆出面回應了。（圖／爆怨公社）

▲▼桃園69元超貧瘠便當！苦主崩潰PO菜色眾人看傻　老闆出面回應了。（圖／爆怨公社）

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