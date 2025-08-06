常見的生活小物，意外變成辦公室社交首選，這幾樣你都跟上了嗎？

▲三層設計搭配良好柔韌度，適合日常擦拭與清潔，日常工作也能兼顧細節需求。（圖／五月花提供，下同）

消費中心／綜合報導

近年越來越多上班族興起「辦公桌療癒學」，有人在螢幕前放上讓人秒融化的療癒公仔、小玩偶等，也有人靠「養盆植物」增添綠意，打造專屬舒適辦公環境，每個人都有一套獨門療癒小撇步， 而辦公桌上隨手可得的衛生紙也成為同事間社交新話題的生活小物之一了，得意今年全新推出3層「吉伊卡哇」衛生紙，與3大人氣角色合作吉伊卡哇、小八貓與兔兔，讓同事看到忍不住討論分享，瞬間拉近彼此距離！現在絕對不能錯過在7-ELEVEN販售的得意3層「吉伊卡哇」衛生紙，打造辦公室趣味感，每一款外包裝都像是迷你收藏品，可愛到讓人想一直用，更會讓人想要一直回購。

▲在超商外一眼就被療癒粉色堆高高吸引！姐妹們忍不住當場開選，誰說衛生紙不能當收集品？

▲角色造型設計款不只整齊好收納，更適合分送親友或辦公環境使用，滿足多場景需求。

得意3層吉伊卡哇衛生紙採用3層設計，紙張厚度與強韌度提升100%，多一層更豐柔的觸感，相較於一般2層衛生紙，3層設計在日常使用上展現明顯優勢：擦拭化妝品時不易破損留下紙屑、處理意外潑灑的飲料更加吸水快乾、感冒時頻繁擤鼻涕也不會因摩擦而破洞，原本需要抽取2～3張才夠用的情況，現在1張就能搞定，就連午餐時間處理油膩便當，加厚設計讓清潔更徹底不沾手，不會因紙張破損而手忙腳亂，那種用過後「比想像中更好用」的驚喜感。經濟實惠又超值。

▲衛生紙也能兼具視覺與功能，讓生活用品更具一致性選擇。

▲配色柔和、視覺簡潔，讓衛生紙也能成為生活美感的一部分。

職場療癒不只是視覺上的可愛，而是一套完整的「五感幸福清單」，不需要昂貴的辦公椅或高級咖啡機，有時候一個設計用心的小物件，就能在忙碌的工作空隙中為你創造專屬的療癒時光，像得意3層「吉伊卡哇」衛生紙，不只是抽一張衛生紙這麼簡單，更是從細節中讓你感受到生活的美好，下一次在補貨辦公用品時，不妨也為自己挑幾樣好看又好用的療癒小物，每一次的使用都是對自己的小小寵愛。

▲室內空間輕鬆擺放，抽取式包裝便於使用與收納，日常清潔時更顯順手，是許多人桌面上實用的選擇。

