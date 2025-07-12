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工程師年薪300萬「卻騎車上班？」妹子不解　竹科人曝悲慘原因

▲▼上班族、工程師。（圖／資料照）

▲即便年薪300萬，仍堅持騎車上班。（示意圖，下同／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

公車、捷運是不少上班族所搭乘的大眾交通運輸，也有許多人會騎車、開車通勤，就有網友表示，身邊有位年薪300萬元的竹科工程師，明明領高薪，卻總是騎著機車上班，不管是大太陽，還是刮風下雨，都堅持騎車上下班，「開車不是比較舒服嗎？」對此，網友透露騎車的關鍵原因，「與薪水無關」。

有網友在Dcard發文，「為什麼領高薪的工程師要騎車上班？」有位在竹科工作的朋友，雖然年薪高達300萬元，生活看似風光，但上下班依然選擇騎乘機車，甚至雨天也不例外，「領高薪開車不是比較舒服嗎？」此外，好友還支付額外費用，請人接送孩子上下學，儘管自己下班時間並不算太晚。

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對此，網友認為塞車是最大原因，「竹科塞爆，開車不如跑過去，而且剛出社會都會選離公司5-10分鐘車程，開汽車也太浪費」、「是不是沒去過竹科，那裡的破交通，騎車快很多」、「新竹的交通太慘烈了，開車都在塞車，騎車比較快，補充比較：往高速公路的路騎車5分鐘，開車40分鐘親身經歷」、「開車40分鐘，騎車10-15分鐘，還很好停車跟買東西」。

另外，也有網友分享，「我處長年薪千萬也會騎機車來，你敢信」、「我之前看過一個GG（台積電）處長騎機車上下班」、「我也在擇偶版看到，好像是軟體工程師，年收2、300萬，他說他沒有車，因為用不到」、「你應該會很驚訝在google領四五百萬的也一堆騎車」、「騎車竹科比較快，請人接小孩因為有錢，因為時間相對來的貴，很多工程師下班都還在精進自己，時間蠻寶貴的」。

▲▼汽車,空氣污染,空汙,pm2.5,通勤,交通,塞車,細懸浮微粒,移動污染源。（圖／記者李毓康攝）

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關鍵字：

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