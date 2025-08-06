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2025人氣IP吉伊卡哇，推薦必買實用100分每日好物！！

▲▼換圖,吉伊卡哇,五月花,衛生紙。（圖／五月花提供）

▲角色圖案吸睛又療癒，放在居家角落也像是收藏展示的一部分，實用中兼具美感。（圖／五月花提供，下同）

消費中心／綜合報導

知名品牌得意衛生紙與「吉伊卡哇」攜手合作，推出期間限定的衛生紙，人氣角色，吉伊卡哇、小八貓與兔兔，各自展現不同的設計風格，都讓角色迷想要一次收齊。

▲▼吉伊卡哇,五月花,衛生紙。（圖／五月花提供）

▲衛生紙不只放客廳、房間，化妝台上也能融入日常，每次取用都讓人多看一眼。

此次得意吉伊卡哇衛生紙將在全家便利商店等通路販售不同款式，每款都融入角色獨特魅力，讓消費者在日常用品中感受可愛氛圍。自上市消息釋出後，這款商品已頻繁出現在角色收藏迷的社群貼文中，「今天心情不太好，但看到這個心情瞬間變好一點！」在社群上掀起一波「曬包」風潮，主角不是新款包包，而是放在抽屜和家裡的一包衛生紙，上廁所使用、擦汗、擦嘴或放在辦公桌上都讓人忍不住多看一眼，網友紛紛在社群曬圖表示「最愛買的衛生紙第一名，忍不住一直抽，太喜歡了。」

▲▼吉伊卡哇,五月花,衛生紙。（圖／五月花提供）

▲包裝不只可愛也實用，無論居家或外出皆適用，是許多人「固定回購」的選擇。

無論是旅行時的隨身備品、辦公桌抽屜裡的日常用品，或是角色週邊收藏的一角，這款衛生紙都能完美融入各種生活場景。上班族必備的衛生紙；在旅行途中神救援的好幫手；也讓平凡的居家時光多了份趣味，原本衛生紙只是實用的生活必需品，如今卻成了辦公室同事間的話題焦點，甚至有人特地放在顯眼位置展示收藏。

▲▼吉伊卡哇,五月花,衛生紙。（圖／五月花提供）

▲主打柔韌又親膚的衛生紙，在便利商店輕鬆補貨超方便，逛街順手就能帶一包。

全家便利商店販售的得意吉伊卡哇衛生紙，主打柔軟兼具強韌的產品力，不僅保有柔軟觸感，也更耐擦不易破，濕擦也不容易起屑，對於有過敏膚質或常帶孩子外出的家庭來說，既講究觸感也要求實用性，正好滿足需求，不只是「可愛而已」，兼具實用與高顏值，在居家生活中，這款衛生紙的柔軟特質顯的更珍貴，晚上卸妝時，細緻的觸感溫柔呵護肌膚，不會因粗糙質地造成摩擦紅腫，孩子吃飯時弄髒小臉，媽媽們用它輕柔擦拭，既乾淨又不傷害幼嫩肌膚；長輩使用時也特別有感，「以前用一般衛生紙總覺得粗糙，這款摸起來就是不一樣，像棉花一樣軟」，好用又柔軟成為辦公族與家裡的小確幸。

▲▼吉伊卡哇,五月花,衛生紙。（圖／五月花提供）

▲乾擦濕擦皆適用，不易破、不起屑，讓日常清潔更輕鬆自在。

這次造型包裝維持一貫品質，引發不少收藏熱潮，網友紛紛開箱表示：「吉伊卡哇本人太可愛，想一直留著這包不拆」，更有人一次購入好多串，只為每天可以選角色陪伴心情，粉絲如果想收集可愛角色，快趁著限定包裝上架時補貨，日子雖然平凡，但只要有一點點「角色的陪伴感」，就會讓人想更認真過好今天。

▲▼吉伊卡哇,五月花,衛生紙。（圖／五月花提供）

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