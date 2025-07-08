《吉伊卡哇》全新篇章即將登場！7月15日開播情報大公開

▲《吉伊卡哇》全新一季動畫即將推出 。（圖／翻攝自X／@anime_chiikawa）



記者楊庭蒝／綜合報導

深受各年齡層觀眾喜愛的療癒系動畫《吉伊卡哇》（ちいかわ），今（8）日驚喜宣布將於7月15日正式推出全新一季動畫，同步公開全新視覺圖，引發粉絲熱烈期待。

本作改編自日本插畫家Nagano（ナガノ）自2020年起於社群平台X上連載的同名漫畫。漫畫截至2024年11月止，已推出七卷單行本，總銷量突破360萬本。動畫版則由知名動畫製作公司「動畫工房」操刀，自2022年4月起於富士電視台早晨節目《鬧鐘電視》（めざましテレビ）及YouTube同步播出，累計播出集數達257集（含特別篇），於今年4月為籌備新系列而暫停播放。

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新視覺圖中，主角群吉伊卡哇、小八貓、兔兔與小桃鼠一同被象徵作品世界觀中豐富食物的美食噴泉高高拋起，畫面充滿童趣與幻想色彩。動畫官方亦透露，新系列片尾曲仍將由飾演「小八貓」的聲優田中誠人親自演唱，延續原作氛圍。

動畫團隊陣容堅強，包括導演松村樹里亞、系列導演三原武憲，角色設計由朝倉夕貴負責，並由トクマルシューゴ擔綱配樂。聲優方面，吉伊卡哇由青木遙配音，小八貓由田中誠人演出，兔兔則由小澤亞李詮釋，小桃鼠則由井口裕香獻聲，其他登場角色也集結了多位實力派聲優。