「全台最幸運」花20元就中1000萬！他的發票被財神爺加持了

▲新北一位民眾花20元買飲品，發票爽中一千萬。（示意圖／記者林育綾攝）



記者曾羿翔／綜合報導

本期統一發票開獎結果出爐，財政部賦稅署指出，特別獎號碼「47406327」共開出17張、特獎號碼「05579058」則開出20張，總計37位幸運兒抱回百萬與千萬大獎，其中有一位民眾花20元買飲品就受財神眷顧，是本次消費金額最低。

超商通路再度成為民眾中獎熱點。統一超商共有4位消費者在門市中獎，其中新北市永和區北福門市的一位顧客，僅花費20元購買統一麥香紅茶與奶茶，就獲得千萬元特別獎。全家便利商店亦開出2張千萬發票，分別出現在台南新營國道北店與台中金大益店，一位顧客僅以45元購買Let's Cafe大杯美式咖啡便成為千萬得主，另一人則購買了190元的FMC鹼性離子水等飲品。

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賦稅署提醒，中獎發票兌領期間自114年8月6日至11月5日止，逾期將無法兌領。若使用手機條碼儲存雲端發票或已完成載具歸戶者，財政部電子發票整合服務平台會自動發送中獎通知。

為提升兌獎便利與推動環保，賦稅署呼籲民眾多加利用行動載具索取雲端發票，透過統一發票兌獎APP完成載具歸戶及設定領獎帳戶，不但可獲得專屬中獎機會，也能全天候兌領獎金，免受營業時間限制。