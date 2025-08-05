大台北上空「每分鐘440次閃電」！專家：還要維持1到2小時

▲吳聖宇表示監測到大台北上空每分鐘440次閃電峰值。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人-吳聖宇）



生活中心／台北報導

氣象署針對北北基三地發布大雷雨即時訊息，持續至下午3點以後。氣象專家吳聖宇也貼文示警，大台北上空大雷雨炸裂中，觀測到每分鐘440次閃電的峰值，可能還要維持1-2小時，大台北的朋友請注意。

氣象署表示，台北市、新北市與基隆市有大雷雨，持續時間至15時後，期間請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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氣象專家吳聖宇則在臉書貼出圖片表示，大台北上空大雷雨炸裂中，公司的閃電監測設備觀測到每分鐘440次閃電(包含雲間+對地)的峰值，非常有感，可能還要維持1-2小時，大台北的朋友請注意~

示警區域



基隆市 七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區

台北市 松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區

新北市 板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、三峽區、淡水區、汐止區、土城區、蘆洲區、五股區、深坑區、石碇區、坪林區、三芝區、石門區、平溪區、金山區、萬里區、烏來區