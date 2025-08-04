快訊／雨還沒下完！大雷雨炸3縣市「國家警報響」

▲中南部今日仍有大雨或豪雨。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

中南部雨還沒下完！中央氣象署今（4日）下午2時34分針對嘉義縣、台南市、高雄市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時30分，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域

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嘉義縣 水上鄉、中埔鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉

台南市 白河區、柳營區、東山區、麻豆區、六甲區、官田區、大內區、新化區、善化區、新市區、安定區、山上區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、永康區、東區、南區、北區、安南區、安平區、中西區

高雄市 田寮區、阿蓮區、路竹區、湖內區、茄萣區、永安區、彌陀區、旗山區、六龜區、甲仙區、杉林區、內門區、桃源區、那瑪夏區

▲大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

氣象署下午2時35分也針對嘉義縣草山溪（葫蘆谷）、台南市後堀溪（千層岩瀑布）發布山區暴雨災防告警，持續時間至下午4時34分，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。

山區暴雨災防告警

影響時間：04日白天

＊警戒區域：嘉義縣番路鄉、嘉義縣大埔鄉、台南市南化區

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，西南氣流減弱，降雨將逐漸趨緩且雨停的空檔增加，不過在大環境偏西南風影響下，今天白天中南部仍有間歇性雨勢，也有大雨或短延時豪雨。其他地區留意午後雷陣雨，大台北、宜花有局部大雨或短延時強降雨。

今晚到明天西南風減弱，太平洋高壓逐漸往台灣延伸，降雨愈來愈少，明天清晨僅中南部偶有零星雨。