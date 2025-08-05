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社會 社會焦點 保障人權

獨／又有名律師變詐團軍師　聯合再生公股董事涉洩密...60萬交保

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署在偵辦一起上千萬元的詐騙案件時，發現幫詐團收水的邱姓主謀，為了掌控旗下車手落網後的供詞，高薪聘請律師到場陪同偵訊，以掌握案件偵辦進度，而這名疑似配合當詐團軍師的，竟然是國發會派到聯合再生(3576)當董事的名律師鍾凱勳，檢察官日前偵訊後，依洩密等罪嫌諭知鍾凱勳交保60萬元。

▲▼ 律師鍾凱勳。（圖／記者劉昌松攝）

▲知名律師鍾凱勳涉嫌當詐團軍師，被檢察官依洩密等罪諭令交保。（圖／記者劉昌松攝）

鍾凱勳在法界十分活躍，和演藝圈也關係密切，不僅在藝人孟庭葦被前夫旗下藝人指控劈腿女助理時，替孟庭葦發表聲明，也在張菲、費玉清之姐恆述法師捲入金錢糾紛時，為她提供法律意見。

鍾凱勳專長智慧財產權、專利與勞動法，是銘鈺精密(4545)、祥耀實業(2438)、三晃股份(1721)等上市櫃公司的董事、獨董，2024年獲國家發展基金管理會指派，到聯合再生能源公司擔任公股代表，名聲響亮的鍾凱勳原本也是知名大所的資深顧問律師，但在涉嫌刑案遭調查後，已被事務所官網除名。

檢警2023年間接獲投資詐騙案件，循線逮捕向被害人收款的一線車手，以及二、三線收水共犯，正逐一瓦解詐團時，突然在這些成員妻子組成的「大嫂團」群組中，發現暱稱「墨」、「老邱」的收水頭邱名進，總是在第一時間向大嫂們說明成員遭搜索、偵訊處分結果。

檢警查出，原來邱名進組織車手、收水集團，在1年左右的時間幫詐騙機房收到了1083萬元的詐騙款項，期間邱名進經常假好心，佯稱要幫落網車手代聘辯護人，實際上不斷透過LINE語音通話與律師聯繫，藉此了解現場最新狀況，確認案情是否延燒到他獲其他詐團上層，等車手獲得交保後，邱名進再回頭逼車手繳交高於實際支出的律師費與交保費用。

北檢先前依詐欺、洗錢等罪嫌起訴邱名進，請求法院重判10年以上有期徒刑，並沒收邱名進抽頭不法所得86萬餘元後，持續蒐證查出，涉嫌與邱名進配合的律師鍾凱勳涉案，日前傳喚鍾凱勳到案說明後，暫先諭令交保候傳，等待後續調查釐清案情。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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