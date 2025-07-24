　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

神說吸金「超奢血汗」曝！賓利+麥拉倫將2拍　再加碼「蒼穹之眼」

▲▼詐團麥拉倫賓利首拍流標，中檢署將二拍並加碼2只百萬名表。（圖／台中地檢署提供）

▲▼詐團麥拉倫賓利首拍流標，中檢署將二拍並加碼2只百萬名表。（圖／台中地檢署提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中地檢署破獲神說國際網路股份有限公司（神說公司）違法吸金案，查扣價值約30億元的現金、不動產及豪車，6月5日委由執行署台中分署拍賣，其中賓利GTV8、超跑麥拉倫GT等豪華名車流標，地檢署將在8月5日上午10點進行二拍，這次再加碼2只超級名表，包括要價700多萬的Roger Dubuis「蒼穹之眼」，以及Franck Muller。

台中分署受台中地檢署囑託，6月初舉辦詐欺案件扣押物變價拍賣會，包括尊貴賓利GTV8（1180萬元）、超跑麥拉倫GT（1260萬元）、賓士GLC300（395萬元）、頂級電動休旅BMW IX XDRIVER50（390萬元）、動感保時捷MACAN S（461萬元）、經典豪華房車BMW 528I（322萬元）等，總值3千多萬元但有部份名車因低於底價流標。

▲▼詐團麥拉倫賓利首拍流標，中檢署將二拍並加碼2只百萬名表。（圖／台中地檢署提供）

台中分署表示，將在8月5日上午再賣一波，而且加碼2只百萬名表，歡迎有興趣的民眾把握入手機會，為自己搶下夢幻逸品。

民眾如對刑事查扣動產及不動產變價拍賣有興趣，請隨時關注台中分署之拍賣資訊，拍賣地點，西區建國北路二段100 巷16號。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
513 3 2861 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／俄客機墜毀　機上人員全罹難
Coldplay偷情CEO「妻爆毀滅性證據」！　公開露骨視訊
基隆恐怖砍人！24歲男胸臂噴血　惡煞跳樓壓壞300萬特斯拉
快訊／俄49人客機墜毀　起火狂燒
泰柬激烈交火　兩國衝突時間軸曝
吳姍儒踩劉宇寧頭像炎上　電視台證實「整集不會露出」
快訊／BTS老闆涉私吞4千億　警方衝HYBE搜索
快訊／「花蓮王」震怒！　傅崐萁將告童子賢
柬埔寨「轟炸泰國醫院」多人傷！　匍匐逃難畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北市男「持刀猛砍爸」再雙手掐頸！　父傷可見骨送醫急救

快訊／律師現身士院！吳火獅私生女爭百億遺產　與6兄姊開庭調解

豐原5口命案家屬淚謝各界援助治喪　籲政府加重詐騙刑責

基隆恐怖砍人！24歲男胸臂中刀噴血…惡煞跳樓壓壞300萬特斯拉

神說吸金「超奢血汗」曝！賓利+麥拉倫將2拍　再加碼「蒼穹之眼」

女搭小黃「沒走指定路線」爆衝突　運將拒載她把車資放地上

公公每天要視訊！媳住婆家不到1個月慘遭他性侵　沒錢不敢反抗

光電亂搞害山禿還喊求償！業者、技師遭收押　高雄市府發聲了

彭振聲出庭悲泣「家破人亡」　柯文哲認真看著卻沒機會開口關懷

挨罰拒繳擺爛！執行分署衝桃園機車查扣車子　黃牛運將秒付清

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【沒綁繩還敢嗆？】現炒店土狗咬傷騎士！飼主瞎扯：咬人是牠的自由

李多慧下班後「泡澡放鬆」　網友歪樓：浴巾好多條！

Rosé下台「腳滑慘摔」 秒爬起...繼續唱歌！

【髮廊變急診室】男子理髮到一半昏倒 客人直接CPR開救！

【萬里車禍瞬間】砂石車打滑撞國光客運！ 鋼材炸飛騎士險躲過

快訊／北市男「持刀猛砍爸」再雙手掐頸！　父傷可見骨送醫急救

快訊／律師現身士院！吳火獅私生女爭百億遺產　與6兄姊開庭調解

豐原5口命案家屬淚謝各界援助治喪　籲政府加重詐騙刑責

基隆恐怖砍人！24歲男胸臂中刀噴血…惡煞跳樓壓壞300萬特斯拉

神說吸金「超奢血汗」曝！賓利+麥拉倫將2拍　再加碼「蒼穹之眼」

女搭小黃「沒走指定路線」爆衝突　運將拒載她把車資放地上

公公每天要視訊！媳住婆家不到1個月慘遭他性侵　沒錢不敢反抗

光電亂搞害山禿還喊求償！業者、技師遭收押　高雄市府發聲了

彭振聲出庭悲泣「家破人亡」　柯文哲認真看著卻沒機會開口關懷

挨罰拒繳擺爛！執行分署衝桃園機車查扣車子　黃牛運將秒付清

快訊／北市男「持刀猛砍爸」再雙手掐頸！　父傷可見骨送醫急救

泰國男童「遭柬軍砲擊」滿身血癱軟！阿嬤抱孫痛哭　心碎畫面曝

快訊／律師現身士院！吳火獅私生女爭百億遺產　與6兄姊開庭調解

三上悠亞現蹤中山站！「狂露鉛筆腿」跑向粉絲 興奮1舉動震撼4.7萬人

快訊／俄客機墜毀「機上49人全罹難」　恐是人為失誤釀災

告五人暖捐1200萬做公益　支持偏鄉醫療、兒童教育和原鄉音樂

從「找什麼」到「要幫你做什麼」　Google Gemini正式接管搜尋引擎

告急？選前48小時突催不同意罷免　羅智強無奈「質詢太多而被罷」

台新新光金控今誕生！　旗下2家投信董事會決議搶先併

台啤前教頭閻家驊車禍事件　本人發聲明曝「對方酒駕」已達成和解

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

社會熱門新聞

高雄妹控3男藝人「9度性侵」　一二審都吞敗

獨／汐止雙亡夫妻曾是藝壇佳話　才債務更生卻遇詐

激戰10萬粉女警！渣警網售性愛片：叫聲像母狗

OL遭老闆拉到廁所脫褲性侵拍片！法官看監視器畫面傻了

社宅住9年到期！林口男找屋壓力大「19樓墜落亡」

蘭嶼「情人洞」潛水變永別　老婆被螺旋槳擊中亡

即／彭振聲喪妻出庭崩潰：我家破人亡！法官休庭10分鐘

「媽、我頭上刺刺的」　榕樹壓死碩一生滿月入夢

車門打開摔出遭8車輾成碎屍　國道死者身分曝

「血一路往後流」國光號內部畫面曝光

新北男墜樓死亡！臉部與雙腿變形

妹子深夜祭改遭性侵！神棍完事還收7千2

萬里死亡車禍！男搭客運上班遇死劫　父聞噩耗潰堤

二寶爸抱1歲兒直墜B1　機械車位奪命驚悚畫面曝

更多熱門

相關新聞

監控車手想黑吃黑　3馬國男遭判6月+驅逐出境

監控車手想黑吃黑　3馬國男遭判6月+驅逐出境

3名馬來西亞籍男子今年初來台加入詐騙集團充當車手，今年4月間在八德區聽從詐團指揮，另一名陳姓成員與楊姓婦人面交投資款項1000萬元，原本計畫趁陳得手後再對陳持辣椒水「黑吃黑」搶奪贓款，未料被埋伏的八德警方識破，當場被拘捕；桃園地院日前審理終結，將任姓、尹姓與劉姓3名馬籍男子依共同預備犯強盜罪，分別判處有期徒刑6月，並於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境，本案仍可上訴。

中警商辦大樓逮2車手　意外查出詐團還放颱風假

中警商辦大樓逮2車手　意外查出詐團還放颱風假

報案證明單仿真度9成　台中婦險被假警騙走10萬

報案證明單仿真度9成　台中婦險被假警騙走10萬

詐團「背骨仔」捲7百萬落跑！介紹人被囚禁

詐團「背骨仔」捲7百萬落跑！介紹人被囚禁

忠孝復興「台北星鑽」18戶全流標　財部檢討

忠孝復興「台北星鑽」18戶全流標　財部檢討

關鍵字：

詐團神說麥拉倫賓利流標中檢

讀者迴響

熱門新聞

小A辣爆「和美國球星開房過夜」！極樂私生活全曝光

統神SWAG脱了「2女優愛撫」全程無反應！

洩題給台灣？　川普連發文曝滿足1條件才降稅：將徵15％至50％

高雄妹控3男藝人「9度性侵」　一二審都吞敗

獨／汐止雙亡夫妻曾是藝壇佳話　才債務更生卻遇詐

台子公司被華為天才少年買63%股份　股價漲超640%

即／泰出動6架F-16！摧毀柬埔寨2據點

激戰10萬粉女警！渣警網售性愛片：叫聲像母狗

Coldplay偷情CEO「正宮爆毀滅性證據」！

OL遭老闆拉到廁所脫褲性侵拍片！法官看監視器畫面傻了

快訊／蔡英文正式對大罷免表態！　「感謝民團展現台灣人民韌性」

雙颱夾殺台灣　直接侵襲機率曝

小A辣開房美球星「進房獨處過程」全曝光！

朱立倫嗨喊「大罷免可以不投票！」　民進黨回應了

竹節草生成！雙颱路徑交錯對台影響時程曝

更多

最夯影音

更多

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面