神說吸金「超奢血汗」曝！賓利+麥拉倫將2拍　再加碼「蒼穹之眼」

▲▼詐團麥拉倫賓利首拍流標，中檢署將二拍並加碼2只百萬名表。（圖／台中地檢署提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中地檢署破獲神說國際網路股份有限公司（神說公司）違法吸金案，查扣價值約30億元的現金、不動產及豪車，6月5日委由執行署台中分署拍賣，其中賓利GTV8、超跑麥拉倫GT等豪華名車流標，地檢署將在8月5日上午10點進行二拍，這次再加碼2只超級名表，包括要價700多萬的Roger Dubuis「蒼穹之眼」，以及Franck Muller。

台中分署受台中地檢署囑託，6月初舉辦詐欺案件扣押物變價拍賣會，包括尊貴賓利GTV8（1180萬元）、超跑麥拉倫GT（1260萬元）、賓士GLC300（395萬元）、頂級電動休旅BMW IX XDRIVER50（390萬元）、動感保時捷MACAN S（461萬元）、經典豪華房車BMW 528I（322萬元）等，總值3千多萬元但有部份名車因低於底價流標。

台中分署表示，將在8月5日上午再賣一波，而且加碼2只百萬名表，歡迎有興趣的民眾把握入手機會，為自己搶下夢幻逸品。

民眾如對刑事查扣動產及不動產變價拍賣有興趣，請隨時關注台中分署之拍賣資訊，拍賣地點，西區建國北路二段100 巷16號。