丹麥動物園徵集棄養寵物　仿食物鏈供猛獸「自然獵食」

▲丹麥奧爾堡動物園希望民眾可以捐贈不想要的寵物，作為肉食性動物的食物來源。（圖／翻攝自臉書／Aalborg Zoo）

圖文／CTWANT

丹麥最大的動物園之一「奧爾堡動物園」（Aalborg Zoo），十分崇尚自然，希望能讓遊客擁有身臨其境的感受，而在最近，園方公開向民眾喊話，希望大眾能捐贈不想要的健康寵物，提供園區內的肉食性動物來掠食，並強調「我們有責任模仿動物的自然食物鏈」。

根據《BBC》報導，奧爾堡動物園擁有超過150種動物，不僅是世界上首個通過環境認證的動物園，還致力於保護瀕危動物，並積極參與國際養育計劃。近日，園方在社群平台上發文呼籲，希望民眾可以捐贈他們不想要的健康寵物，好讓獅子、老虎、猞猁等肉食性動物可以捕獵。

「我們有責任模仿動物的自然食物鏈，這既是為了動物福利，也是為了職業操守。」園方表示，諸如雞、兔子和豚鼠都是組成自然食物鏈的重要部分，園方會將這些動物交給受過訓練的工作人員，讓牠們能「溫和地被安樂死」。

園方說明，民眾不需要先行預約，就可以在工作日帶著寵物來動物園捐贈，每次數量不得超過4隻，如果想一次捐贈更多隻動物，也可聯絡他們來安排相關運送事宜。不僅如此，園方也接受活馬捐贈，但牠們需要有馬匹護照，並且在過去30天內沒有接受過疾病治療，若成功移交馬匹，馬匹捐贈者就可以獲得減稅。

動物園副園長尼爾森（Pia Nielsen）指出，動物園的肉食性動物多年來一直以體型較小的牲畜為食，但在飼養肉食性動物時，需要為牠們提供肉，最好有毛皮、骨頭等，讓牠們盡可能地吃天然的食物。

消息曝光後，不少網友紛紛驚嘆「將寵物當作動物餵食是絕對不可接受的」、「想像一下，把你的寵物、動物當作食物送人，這簡直是無禮和有失尊嚴」、「動物園發出的訊號很糟糕：你可以就這樣輕易地、快速地丟棄你的動物。動物園並不總是動物最好的朋友，人們需要學會對動物負責」。

也有人認為，「這是一個好的措施，避免人們在寵物不再可愛時將牠們隨意扔進垃圾桶」、「我認為這比把這些可憐的動物留在森林裡自生自滅要好」、「對於一隻度過了美好一生的寵物來說，這是一個有尊嚴的結局」。

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