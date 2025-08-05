　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

丹麥動物園徵集棄養寵物　仿食物鏈供猛獸「自然獵食」

丹麥奧爾堡動物園希望民眾可以捐贈不想要的寵物，作為肉食性動物的食物來源。（圖／翻攝自臉書／Aalborg Zoo）

▲丹麥奧爾堡動物園希望民眾可以捐贈不想要的寵物，作為肉食性動物的食物來源。（圖／翻攝自臉書／Aalborg Zoo）

圖文／CTWANT

丹麥最大的動物園之一「奧爾堡動物園」（Aalborg Zoo），十分崇尚自然，希望能讓遊客擁有身臨其境的感受，而在最近，園方公開向民眾喊話，希望大眾能捐贈不想要的健康寵物，提供園區內的肉食性動物來掠食，並強調「我們有責任模仿動物的自然食物鏈」。

根據《BBC》報導，奧爾堡動物園擁有超過150種動物，不僅是世界上首個通過環境認證的動物園，還致力於保護瀕危動物，並積極參與國際養育計劃。近日，園方在社群平台上發文呼籲，希望民眾可以捐贈他們不想要的健康寵物，好讓獅子、老虎、猞猁等肉食性動物可以捕獵。

「我們有責任模仿動物的自然食物鏈，這既是為了動物福利，也是為了職業操守。」園方表示，諸如雞、兔子和豚鼠都是組成自然食物鏈的重要部分，園方會將這些動物交給受過訓練的工作人員，讓牠們能「溫和地被安樂死」。

園方說明，民眾不需要先行預約，就可以在工作日帶著寵物來動物園捐贈，每次數量不得超過4隻，如果想一次捐贈更多隻動物，也可聯絡他們來安排相關運送事宜。不僅如此，園方也接受活馬捐贈，但牠們需要有馬匹護照，並且在過去30天內沒有接受過疾病治療，若成功移交馬匹，馬匹捐贈者就可以獲得減稅。

動物園副園長尼爾森（Pia Nielsen）指出，動物園的肉食性動物多年來一直以體型較小的牲畜為食，但在飼養肉食性動物時，需要為牠們提供肉，最好有毛皮、骨頭等，讓牠們盡可能地吃天然的食物。

消息曝光後，不少網友紛紛驚嘆「將寵物當作動物餵食是絕對不可接受的」、「想像一下，把你的寵物、動物當作食物送人，這簡直是無禮和有失尊嚴」、「動物園發出的訊號很糟糕：你可以就這樣輕易地、快速地丟棄你的動物。動物園並不總是動物最好的朋友，人們需要學會對動物負責」。

也有人認為，「這是一個好的措施，避免人們在寵物不再可愛時將牠們隨意扔進垃圾桶」、「我認為這比把這些可憐的動物留在森林裡自生自滅要好」、「對於一隻度過了美好一生的寵物來說，這是一個有尊嚴的結局」。

延伸閱讀
英國住宅驚現「貓級老鼠」　防治人員：恐為歷來最大
她暈帥哥母胎單男同事！4女出擊都陣亡　想多交流遭勸：別幻想
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 1327 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
幼兒染屈公病臉發黑　醫示警：重症甚至要換肝保命
快訊／爆「內鬼」外洩技術　台積電證實：嚴格懲處依法處理
台積電傳「內鬼」竊2奈米機密　日媒：開除多人依法送辦
高雄警「安全島拔香菇」奇景　基層炸鍋：這也歸我們管
比亞迪積極布局台灣！　5人座休旅90萬
林佳緯致命失誤遭酸「大球接多小球不會接」　啦啦隊女友反擊
「麻吉大哥」黃立成玩加密貨幣翻車　一夜虧5.5億

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

陌生狗在公園狂吠求關注　男跟著走進樹林發現「2名昏迷男女」

台積電傳「內鬼」涉竊2奈米機密　日媒：開除多人依法送辦

吃剩雞骨頭「施捨街友」！　大馬3網紅嗨喊：做善事

女玩滑翔傘遭男教練性侵犯　「高空中拉開比基尼」伸手撫摸崩潰

丹麥動物園徵集棄養寵物　仿食物鏈供猛獸「自然獵食」

橫濱煙火低空爆炸！烈焰燒駁船「5人跳海逃生」　近距離驚悚畫面曝

不給錢就加稅！川普把貿易夥伴「當人質」　學者轟：全球性勒索

台男在沖繩被逮！　搭電扶梯「偷拍裙底」遭壓制

歐盟暫緩對美報復性關稅　為川普談判讓路！延後6個月生效

客機頭空中被「大鳥撞出大洞」冒濃煙　乘客崩潰拔氧氣罩畫面曝

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【偶好想尼】萌娃放學一見媽就崩潰大哭QQ

【新莊BMW女星拒檢】短褲遭4警壓制躺地

【被附身？】她在大甲鎮瀾宮狂丟水！ 香客嚇傻報警

【歡迎來到蘑菇樂園】高雄連日下雨分隔島竟長超多菇！

【煙火變火災】橫濱花火大會「發射船失火」活動急喊卡！

【神救援現場】暴雨淹田轎車卡死，移工抬車超霸氣

IVE Liz噴麥「咚」超大聲　安兪真.張員瑛嚇出表情包

鄉土劇女星「拒檢逃逸」！遭警壓制帶回　移送新北檢複訊

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

陌生狗在公園狂吠求關注　男跟著走進樹林發現「2名昏迷男女」

台積電傳「內鬼」涉竊2奈米機密　日媒：開除多人依法送辦

吃剩雞骨頭「施捨街友」！　大馬3網紅嗨喊：做善事

女玩滑翔傘遭男教練性侵犯　「高空中拉開比基尼」伸手撫摸崩潰

丹麥動物園徵集棄養寵物　仿食物鏈供猛獸「自然獵食」

橫濱煙火低空爆炸！烈焰燒駁船「5人跳海逃生」　近距離驚悚畫面曝

不給錢就加稅！川普把貿易夥伴「當人質」　學者轟：全球性勒索

台男在沖繩被逮！　搭電扶梯「偷拍裙底」遭壓制

歐盟暫緩對美報復性關稅　為川普談判讓路！延後6個月生效

客機頭空中被「大鳥撞出大洞」冒濃煙　乘客崩潰拔氧氣罩畫面曝

關稅衝擊！美國初代Switch率先喊漲　官方留伏筆

深圳發布全市暴雨紅色預警　上班族嘆：被「連環雷」炸到失眠

王義川自爆「造謠」台中普發4萬步驟　國民黨議員檢舉違反社維法

短今「穿比基尼錄影太辣」嚇到安心亞！鏡頭一拉近…男來賓表情全被拍

示警民進黨「大罷免嚇壞中間選民」　林濁水：再不面對前途悲觀

活佛轉世中央政府有最終決定權　西藏自治區主席：不是達賴喇嘛說了算

籲民主國家團結挺台別對北京退縮　強生喊話台灣：我們與你們同在

2中國公民在柬被殺害拋屍！7嫌都是「自己人」　中使館：嚴懲兇手

私房「846坪景觀平台」賞大稻埕煙火　夕陽、河景一次收進

恐怖情人！懷疑女友酒店接S　變態男暴怒掐頸「酒瓶塞下體」

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

國際熱門新聞

台灣20％關稅想降？　傳川普只給2條件

男女趁塞車「激烈交纏」　整台車狂晃

領2千萬下鄉退休！60歲男「每晚吃泡麵」悔爆

中國急性傳染病　美國二級旅遊警告

美簽新制　部分外國人「先付錢」才准入境

台海開戰自求多福　智庫：美企援台可能性低

台積電投資不足　川普恐對晶片加徵關稅

Spotify全球漲價　台灣家庭方案漲幅達30元

俄軍愛滋感染率暴增2000％　報告揭原因

正妹搭廉航　「神力硬塞行李箱」過關網狂讚

星國關稅10％亞洲最低　可能受益貿易轉向

即／橫濱花火大會「發射船失火」 畫面曝光

加薩180人餓死　居民痛喊：裹屍布都沒了

美股收高585點！輝達勁揚逾3.6％　台積電ADR漲1.6％

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎點頭給蘿拉「最終還款方案」超佛

台灣20％關稅想降？　傳川普只給2條件

即／NONO慘了！性侵猥褻案逆轉起訴

男女趁塞車「激烈交纏」　整台車狂晃

詹智能妻子哽咽認屍！才幫付完百萬賠償金

采子爆分手富二代男友！

快訊／7縣市大雨特報　午後擴全台

嘿咻會痛！　醫揭真凶：很多男生以為體位問題

阿婆拿筷子「插進煮麵鍋」殺菌！店家嚇傻

熊家婕近照美翻　女兒獲讚最美星二代

快訊／17.53億威力彩得主現身！　40歲台中男花1600元中大獎

小琉球民宿開毒趴！13名男女大學生拉K下場慘

獨／侯沁潔委屈哭了「拒檢逃逸撞警」親回應　確定提告！

宋英奎酒駕輕生亡　李鐘赫靈堂崩潰：這麼討厭世界嗎，對你失望⋯

哈佛教授創「雞蛋減肥法」

更多

最夯影音

更多

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【偶好想尼】萌娃放學一見媽就崩潰大哭QQ

【新莊BMW女星拒檢】短褲遭4警壓制躺地

【被附身？】她在大甲鎮瀾宮狂丟水！ 香客嚇傻報警

【歡迎來到蘑菇樂園】高雄連日下雨分隔島竟長超多菇！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面