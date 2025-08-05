央視罕見公開094型核潛艇內部艙室　演練「一級靜音管控」突破反潛區

▲中國罕見曝光094型核潛艇的內部艙室。（圖／翻攝自央視，下同。）

軍武中心／綜合報導

暗示下一代戰略核潛艇（SSBN）的孕育，中國官媒罕見曝光094型核潛艇的內部艙室，包含駕駛室、海圖室、通訊室、指揮室等都清晰可見。基於「過於落後即可展示」的定律，外界普遍認為此舉可能間接證實更先進的096型核潛艇已經服役。

《央視》近日在最新的宣傳片「攻堅」中大方展示094型戰略核潛艇，從其外觀分析，這艘「大墨魚」很可能是參與過2019年海上閱兵式長征10號。除了公開潛艦的內部艙室外，影片中還透露094型以靜音狀態突破敵人反潛區的細節過程。

報導指出，094在一次的任務中放出艇體艉部的拖曳天線，浮至收信深度接到命令，前方是敵反潛封鎖區，需要加強噪音管控。當時指揮員一聲令下「全艇注意，進入一級靜音管控！」隨後全艇進入嚴苛的靜音狀態，靜舵巡航、灶上停火，連造水機都停止工作，就是為了避免被對方的水聲探測設備捕捉到信號。最後順利完成秘密潛航任務，展現出色的性能。

094型是大陸研製生產的第二代戰略核潛艇，首艇於2006年正式服役，讓中國擁有可靠的海基核威懾力量。大陸官方今年5月選在海軍慶祝建軍76週年的開放日活動上，也首度公開094的相關細節數據，該型潛艦長約135米、寬13米，水面排水量8000噸，水下排水量則來到1萬1000噸，最高航速30節，最大潛深400米。

外界預估，目前中國海軍很可能已擁有6艘以上的094型戰略核潛艇，而這6艘都已經過改裝，也被稱為094G或094A型核潛艇。主要進行大幅度的改進，包含採用指揮台的圍殼、隆起的龜背，艇體連接處也使用填角設計，讓外形更加呈流線型外，同時大幅度降低阻力和噪音，而最備受矚目隆起的龜背裡，安裝12個巨大的導彈發射筒，可攜帶12枚巨浪-2潛射洲際彈道導彈，外界推測目前可能已經改裝性能更好的巨浪-3潛射洲際導彈。