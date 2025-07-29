必勝客父親節限定優惠一次看　比薩買1送1+副食719元起

▲必勝客父親節限定組合優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

歡慶父親節，必勝客即日起推出一系列「爸氣系列套餐」，不僅外帶外送買1送1+指定副食719元起，還有火山熔岩大比薩搭配大比薩1個、雙份副食與飲料只要888元起。

▲組合優惠最低528元起。

●全家寵爸餐528元起

優惠期間：即日起至8月10日

販售地點：全台門市、官網、PK APP

優惠內容：任選1個大比薩（超過620元口味須加價）、3款副食（第一、二款副食3選2：5個和風鱈魚塊／4條黃金雞柳條／10顆巧克力QQ球；第三款副食2選1：大份薯金幣／酥炸嫩雞球）+1瓶1.25L飲料

●火山爸發餐888元起

優惠期間：即日起至8月10日

販售地點：全台門市、官網、PK APP

優惠內容：1個火山大比薩+任選1個大比薩（超過620元口味須加價）+2款副食（第一款副食選項：5個和風鱈魚塊／4條黃金雞柳條／10顆巧克力QQ球；第二款副食2選1：大份薯金幣／酥炸嫩雞球）+1瓶1.25L飲料

●爸氣享樂餐719元起

販售期間：8月2日、8月3日

販售地點：全台門市、官網、PK APP

優惠內容：外帶買大送大／外送買大送小+指定副食5選1

副食選項：10個和風鱈魚塊／厚燒醬烤2腿2排／BBQ烤雞4翅4腿／4個原味冰藏起司塔／+129元升級起司塔6入禮盒（芒果楊枝甘露起司塔3顆+原味冰藏起司塔3顆）

●爸氣開吃餐759元起

販售期間：8月8日至8月10日

販售地點：全台門市、官網、PK APP

優惠內容：外帶買大送大／外送買大送小+指定副食5選1+可樂1.25L／七喜1.25L／ 5顆QQ球3選1

副食選項：10個和風鱈魚塊／厚燒醬烤2腿2排／BBQ烤雞4翅4腿／4個原味冰藏起司塔／+129元升級起司塔6入禮盒（芒果楊枝甘露起司塔3顆+原味冰藏起司塔3顆）

●爸氣十足餐1088元起

販售期間：8月2日、8月3日、8月8日至8月10日

販售地點：全台門市、官網、PK APP

優惠內容：3個大比薩+指定副食5選1，使用PK APP訂購再送可樂或七喜1.25L

第一個大比薩選項：泰式檸檬椒麻豬／經典費城起司牛肉／和風章魚燒／海鮮／金沙黃金脆雞／鐵板雙牛／韓式泡菜燒肉／炙燒明太子嫩雞／超級總匯／哈辣墨西哥／BBQ黃金嫩雞／雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福／雙拼比薩-海陸總動員／彩蔬鮮菇／熱帶鳳梨海鮮總匯／香濃蒜香海鮮／義式培根黃金薯／黃金咖哩海鮮／四小福／日式照燒雞／雙層美式臘腸／夏威夷

第二、三個大比薩選項：義式培根黃金薯／黃金咖哩海鮮／四小福／日式照燒雞／雙層美式臘腸／夏威夷

副食選項：10個和風鱈魚塊／厚燒醬烤2腿2排／BBQ烤雞4翅4腿／4個原味冰藏起司塔／+129元升級起司塔6入禮盒（芒果楊枝甘露起司塔3顆+原味冰藏起司塔3顆）

▲bb.q CHICKEN推出「爸氣豪爽餐」下殺88折。

韓式炸雞品牌「bb.q CHICKEN」即日起至8月17日也推出「爸氣豪爽餐」，內含調味去骨炸雞1份（口味6選1）、調味半雞1份（口味6選1）、88元炸物1份（口味5選1），還有人氣韓食「五花肉肉包起來」1份和汽水2罐，特價999元，較原價可享88折優惠；8月1日至8月3日凡內用或外帶「爸氣豪爽餐」，每日每店前10名消費者還可免費再吃「1970老爸炸雞」1份。

此外，2大外送平台還有隱藏版優惠，至8月17日前於foodpanda下單「爸氣豪爽餐」，平台價1099元，符合期間活動單筆消費滿480元現折168元，只要931元就能吃到；期間使用Uber Eats下單「爸氣豪爽餐」也可享優惠，符合平台活動滿399元打85折，最高現折60元，限時特價1039元。

Uber Eats還有2波超優惠活動，7月30日至8月12日可享「海鮮小煎餅」、「安妞薯球」買1送1優惠；8月13日至8月26日購買「炸薯條」或「地瓜薯條」就送「甜心QQ球」1份，數量有限、送完為止。