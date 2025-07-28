3大披薩優惠一次看　拿坡里199元、達美樂買1送1

▲披薩優惠懶人包。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

月底揪同事省荷包！《ETtoday新聞雲》整理最新披薩優惠，拿坡里、必勝客可享大披薩下殺最低199元，達美樂則推韓風炸雞火山大披薩買1送1、半價吃等好康，加碼送限量李雅英貼紙。

▲達美樂披薩買1送1。

●必勝客

必勝客即日起至7月31日祭出平日限定「外帶單點大比薩199元/299元」共2大優惠，199元優惠口味包括夏威夷、雙層美式臘腸、日式照燒雞、四小福、黃金咖哩海鮮、義式培根黃金薯、熱帶鳳梨海鮮總匯、香濃蒜香海鮮、BBQ黃金嫩雞。

299元限定口味有和風章魚燒、海鮮、鐵板雙牛、韓式泡菜燒肉、炙燒明太子嫩雞、超級總匯、哈辣墨西哥、彩蔬鮮菇、雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福、雙拼比薩-海陸總動員。

●拿坡里

拿坡里全門市即日起至7月30日祭出「大披薩特價199元（原價390元）」，且開放全口味任選，無論經典口味或創意口味都有，包括老干媽風味雞肉、龍蝦海鮮、法式白醬海鮮、咖意薯哩等18款，優惠皆適用於外帶、內用。

●達美樂

達美樂即日起祭出「3大限時優惠」，包括「買韓風炸雞火山大披薩送經典／招牌系列大披薩」、「韓風炸雞火山披薩外帶半價」、「披薩馬芬3入169元」；且即日起至8月3日只要購買大披薩就送李雅英限量貼紙，一共5款隨機贈送，每店限量、送完為止。