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大陸 大陸焦點 特派現場

陸6省地震局一把手「大地震」　提升科技防災＋加強中央協調地方

▲四川汶川大地震。（圖／視覺中國）

▲四川汶川大地震依舊是大陸最痛的自然地質災害。（圖／視覺中國）

記者任以芳／綜合報導

應對近年地震活動頻繁，強震、餘震與地質災害，以及提升防災體系，大陸地震局近日密集調整多個省級地震局一把手，涉及廣東、河南、河北、遼寧、陝西、吉林等多個重點省份，幾乎都是70後。這波人事更替不僅反映大陸中央對防災體系的高度重視，也凸顯地震監測與預警工作正向更高層次的科技化、專業化方向推進。

陸媒《澎湃新聞》報導，7月下旬至7月底，大陸地震局陸續宣佈多省地震局長職務調整，規模罕見。此次一氣調整的六位新任地震局長，幾乎皆來自其他省份調任，具備豐富的地震應急管理與地質監測背景。

這波人事異動，代表中國地震防災系統進入新階段，藉由跨區域專業調配與技術融合，提升地方應對災害的能力與反應速度。

六省地震局人事異動概況：

廣東省地震局新任局長為原遼寧省局長楊振宇（1976年生，研究生學歷），接替孫佩卿。
河南省地震局由原陝西省局長劉晨（1968年生，理學碩士）接任卓力格圖職務。
河北省地震局迎來原新疆地震局副局長鄭黎明（1969年生，高級工程師）接任局長。
遼寧省地震局新任局長為原吉林省地震局長翟彥忠（1973年生）。
陝西省地震局則由原四川省副局長杜斌（1976年生，工程碩士）接任。
吉林省地震局新局長為原遼寧省副局長趙廣平（1979年生，碩士學位）。

上述人事變動由大陸地震局黨組統一主導，並由人事教育司分別在各省地震局召開宣布大會，部分人事由地震局副局長親自出席宣佈。

▲四川汶川大地震。（圖／視覺中國）

▲除了科技防災，中央與地方如何完美協調也是關鍵。（示意圖／視覺中國）

據了解，應急管理部管理的大陸地震局負責管理全大陸地震工作，對省、自治區、直轄市地震局實施以地震局為主的雙重領導，建立和完善相應的管理與計劃財務體制，指導省級以下地震工作機構的工作。

近年大陸地震頻率明顯上升，尤其在華北、華中與西南等地地震帶，災害風險與日俱增。近年，西藏、甘肅、四川、雲南、陝西、河北等地接連發生不同程度地震，部分地區甚至出現群震現象。

這種地震活躍態勢，地方地震局不再僅是監測單位，更是綜合應急機構的前線中樞，需同時處理預警發布、群眾安置、災情統計與專業研判等任務。

此次跨省調配地震局局長，體現「資源下沉、經驗交叉」的人事邏輯，提升地方應變能力，減少地方治理盲區。

過去地震預警主要依賴傳統地質探測與人工數據判讀，如今大陸正積極推動「智慧地震監測系統」，融合互聯網、大數據、AI演算法與5G傳輸，提升預警時效與精度。

例如在四川與雲南，預警時間最短已可提前數秒至十數秒，雖然有限，卻足以讓高鐵緊急停車、學校師生就地避難或自動切斷高風險設施電力。此次新任官員多數具備技術背景，預示未來地震局將不只是行政機構，更是「科技＋應急」的融合型單位。隨著災情複雜度上升，如何協調中央與地方角色，也成為地震工作制度演化的焦點。

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