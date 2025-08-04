太噁！宜蘭童玩節戲水區驚現一坨糞便　緊急排水消毒

▲宜蘭童玩節戲水區傳出遊客排便噁心事件，工作人員3日下午撈起一坨糞便（圓圈處）。（圖擷取自Threads／民眾提供）

記者游芳男／宜蘭報導



宜蘭國際童玩藝術節戲水區昨（3）日下午發生一起令人傻眼的事件。有遊客在社群平台Threads發文爆料說，戲水區竟然被撈起一坨糞便，並以「宜蘭童玩節有人大便在水裡啦」為題分享事發經過，引發網友熱議。宜蘭縣文化局表示，昨立刻投放消毒藥劑，加大水量以加速水質更新。晚間休園後，戲水區清空池水並加強清洗。

爆料者表示 事發地點位於戲水區的廣播前方區塊，他驚訝地指出「尿尿很常見，但大便還是第一次遇到」，而其他網友也紛紛留言表示震驚，有人直言「不只有大便吧，一堆人尿在裡面你也不會發現」，甚至有人分享自己曾在戲水區看到衛生棉漂浮的經驗。

宜蘭縣政府文化局科長陳盈良回應，工作人員昨日下午3點多發現戲水區有不明物後立即下水撈起，確認是糞便後，立刻通報並投放消毒藥劑，加大水量以加速水質更新。晚間休園後，戲水區也進行清空並加強清洗。

陳盈良強調，戲水區旁設有男、女廁所，呼籲遊客應發揮公德心，共同維護公共環境的清潔與水質安全。主辦單位也將持續加強管理，避免類似情況再次發生。