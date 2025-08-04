狗狗在水裡發抖...台南永康狗園泡水慘況曝！黃媽媽哽咽求援

記者林東良／台南報導

近日南台灣強降雨不斷，造成台南永康地區災情頻傳，其中一處位於魚塭區、地勢低窪的「黃媽媽貓狗園區」也遭到滅頂式重創，大量雨水湧入園區，狗狗泡在泥水中瑟瑟發抖，飼料和生活物資全數泡爛，畫面令人鼻酸。

▲台灣動物緊急救援小組以空拍機拍下狗園淹水實況，狗狗在水中掙扎求生畫面令人心碎。（記者林東良翻攝，下同）

台灣動物緊急救援小組3日冒雨挺進現場，空拍機拍下狗狗在水中掙扎求生的影像，怵目驚心。園主黃媽媽忍不住哽咽表示：「看到狗狗這樣，我真的好難過…」空拍畫面顯示，整個園區幾乎泡在濁水中，多隻毛孩站在漂浮棧板或牆角邊緣瑟縮發抖。

據台灣動物緊急救援小組執行長倪京台指出，「黃媽媽貓狗園區」地處魚塭區低窪處，積水難以排出，是長年潛在危機。4年前大淹水後，曾募集棧板220個，花費20萬元，作為臨時避難平台，雖難擋今次暴雨來襲，但棧板浮起、仍讓部分狗狗暫避於上，發揮很大功效，幸未釀更大傷亡。

該台灣動物緊急救援小組等救援團體4日下午已送達首批物資，包括狗貓飼料38包、罐頭12箱、老犬飼料21包與飲用水30桶。考量現場泥濘、空間受限，其餘救援物資將陸續補給。動救小組也同步發起「救援黃媽媽狗園」行動，期望社會大眾回應，幫助災區重建、補足糧食與清理環境，共同守護這群無聲毛孩。