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三上悠亞PO新美甲　日女怒「Kitty貓被毀」不想做了！釣出本人反擊

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲三上悠亞曬美甲。（圖／翻攝自X）

記者施怡妏／綜合報導

日本一位20多歲的新婚人妻租下心愛的婚紗，沒想到發現婚紗被前AV女優三上悠亞穿過，相當懊悔表示不想租，遭到輿論炎上。如今又有日本網友表示，本來想做一款Hello Kitty的美甲，但看到三上悠亞做了就不想做了，並轉發「連Hello Kitty也被毀了」的留言。貼文也釣出三上悠亞回應，「這是誹謗中傷。」

日本網友在社群論壇X發文，三上悠亞於7月31日PO文，曬出新做的Hello Kitty美甲，原PO轉發貼文，原本很期待做Hello Kitty美甲，「但這個人讓我不想再做了。」

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貼文發出後，原PO收到三上悠亞的留言，「這是誹謗中傷，我會向平台申請披露你的訊息。」原PO驚訝表示，只是在平台上表達自己的想法，就跟之前說婚紗被三上悠亞穿過的女網友一樣，「當我說出自己的想法時，卻被說成是誹謗，這讓我很驚訝，這怎麼能算誹謗呢？」

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲三上悠亞回應。（圖／翻攝自X）

貼文被轉發到PTT，掀起熱論，「故意戳的吧」、「婚紗那件事打擊很大吧」、「幹嘛理路人」、「其實三上直接無視就好，不用理她啊」、「為啥日女這麼愛戳她，之前婚紗也是」、「被釣到，認真那刻就輸了」、「之前各種事件情緒的累積吧」、「因為前幾天才婚紗事件阿，真的會牙起來」。

不過，有網友指出，該名網友的X帳號僅有286位粉絲，且封面照片就放著三上悠亞，第一篇貼文發布時間為8月1日，僅有5篇貼文而已，認為「這帳號看起來就很免洗」、「感覺只是想跟風而已」。

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