罷免傅崐萁失就關店！才過2天　花蓮咖啡廳突PO文「新店規劃中」

▲罷免失敗就關店。（圖／翻攝SabiSabi CoffeeSweets 花蓮老宅神級肉桂捲粉絲團）



記者施怡妏／綜合報導

花蓮有咖啡店業者選前放話「若罷免失敗，當天就是結束營業」，罷免投票結果出爐後，老闆便在臉書PO文宣布，「明天不再對外營業」，宣布將於7月27日正式關門。不最近粉專販售店內的硬體設備，希望有緣人可以帶走，並透露「新店規劃中，宅配規劃中」，引起大批網友討論。

花蓮知名咖啡店「SabiSabi CoffeeSweets 花蓮老宅神級肉桂捲」先前曾在臉書發文表示，若罷免花蓮縣立委傅崐萁的行動若失敗，就會結束營業。如今罷免傅崑萁宣告失敗，她也留言謝謝勇敢的花蓮人站出來，直指失敗這件事，沒什麼大不了的，「當一個台灣人本來就是一件辛苦的事情，727結束營業，花蓮，珍重再見。」

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不過，粉專7月29日突發文，販售店內的硬體設備，並公布「新店規劃中，宅配規劃中。大家請稍後喔～」、「國民黨、民眾黨支持者勿擾」。

▲店家正在籌備新店面。（圖／翻攝自店家FB）



消息曝光，引起網友熱論，「想開新店或想休息再出發直說就好了，為啥硬要扯政治」、「好好做生意，不要再搞政治，專心做點心用食物收買人心就好」、「剛關門就開新店，那有差嗎」。

不過有許多網友給予鼓勵，敲碗店家到居住地開店，「不管你去哪裡，我都會用新台幣支持你，請繼續加油別氣餒」、「台灣人非常有人情味，不管到哪裡只要認真付出，就會有所收獲，加油」、「肉桂捲咖啡控歡迎你們來台南府城」、「高雄肉桂捲愛好者也很多」。