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大陸 大陸焦點 特派現場

百萬汗血寶馬咬傷7歲童　園區拖延一個多月賠償40萬

大陸富豪引進汗血寶馬　將和跑車競速

▲ 大陸又發生汗血寶馬咬傷人。（示意圖／翻攝 百度 ）

記者任以芳／綜合報導

大陸近期發生，「7歲女童投喂汗血寶馬時被咬傷手指」一事，中國馬鎮旅遊度假區於8月4日發佈官方說明，對事件致歉，並表示將承擔全部醫療費用，並已先行支付10萬元人民幣賠償金（換算台幣40多萬）。

根據說明，事件發生在2025年6月28日傍晚，兩名來自北京的遊客攜帶7歲女兒參觀位於河北承德的中國馬鎮度假區，在皇家馬廄互動區進行投喂活動時，女童右手食指被一匹超過上百萬人民幣汗血寶馬誤咬，造成指甲斷裂。

事故發生後，度假區方面迅速安排工作人員將受傷女童送至大灘鎮醫院接受治療，經X光檢查顯示未傷及骨頭。隨後，在遊客要求下，工作人員陪同轉往豐寧縣醫院進一步診治，最終診斷結果與前者一致。

度假區方面對此次事件造成的傷害表示「深表歉意」，並稱已就此向女童及家屬道歉，同時承諾將負責全額醫療費，並依照相關規定給予應有賠償。在等待權威機構對傷情進一步鑑定結果期間，已先行支付10萬元賠償金。

中國馬鎮旅遊度假區表示，這是該項目運營8年以來首次發生類似事故，已著手優化管理流程。除原有的安全提示與注意事項外，現已要求負責互動區項目的合作方增加人手，加強現場安全監管，確保遊客投喂與觀賞互動的安全性。

該度假區亦承諾，將持續與傷者家屬保持溝通，全力推進後續處理，並依據權威鑑定與法律規範，妥善完成賠償事宜。

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